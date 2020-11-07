快訊

太魯閣馬拉松傳虎頭蜂襲人 10多人被螫2人送醫

女大生案模仿效應？新北永和疑似出現隨機擄女攻擊行為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

500趴／江振誠集RAW年度人氣菜色 獨獻500趴

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
RAW為「500趴」特製的限定套餐，正緊鑼密鼓備餐中。記者／吳致碩攝影。
RAW為「500趴」特製的限定套餐，正緊鑼密鼓備餐中。記者／吳致碩攝影。

由「500輯」主辦的「500趴」，邀請到國際名廚江振誠帶領的RAW，開業6年以來首次出攤市集，針對「500趴」主題「世代混搭、質感重擊」，以5種世代混搭單品，呈現為「500趴」特製的限定套餐，限量500套，每套500元，每人限購一份。

套餐內容包括「松露肉鬆包」、「小米甜甜圈」、「三杯炸牛筋」、「太妃紅龜粿」，以及江振誠與台灣手搖飲品牌「好喜堂HUNNY TEA」跨界合作的「台芭線」。

江振誠表示：「針對這次的500趴、500份，我希望用不同的元素來組合。這套特製的限定套餐，裡面包括了所有從RAW從今年1月份到現在，菜單上的人氣小吃。我希望讓還沒有來過RAW的、或是已經來過RAW的朋友，可以有一次嚐鮮的機會。」他說：「這些有關台灣的元素，跟『500趴』的主題，是非常契合的。」

比方說「太妃紅龜粿」，就是RAW今年的甜點裡面，人氣最高、最紅的。江振誠說：「所以我一定要把我們的『太妃紅龜粿』，帶到『500趴』來。它的製程非常、非常複雜，要用特殊的模具去製作。讓大家能夠在『500趴』品嘗到這道甜點，是我個人的小小心意。」

在「500趴」現場的RAW攤位，才十點多就出現排隊人潮。搶得頭香排序位置的黃先生，來自新北市新莊，是江振誠的粉絲，非常期待能夠吃到江振誠的菜色。另外一位來自台北市的童小姐，也是十點剛過不久，就來到現場。她說：「我非常欣賞江主廚堅持使用台灣食材的精神，今天很高興有機會用不同的形式，吃到他的料理。」

RAW於「500趴」的出餐時間，分別是上午11點半（限量150份）、下午1點半（限量100份）、下午4點（限量100份），以及晚上6點（限量150份）。

早上10點過後不久，現場就出現排隊人潮。記者／吳致碩攝影。
早上10點過後不久，現場就出現排隊人潮。記者／吳致碩攝影。
RAW創辦人江振誠在現場與同事討論工作動線。記者／吳致碩攝影。
RAW創辦人江振誠在現場與同事討論工作動線。記者／吳致碩攝影。
RAW在「500趴」所使用的攤位招牌，是聯合報印製過程中所使用的鋁板。記者／吳致碩攝影。
RAW在「500趴」所使用的攤位招牌，是聯合報印製過程中所使用的鋁板。記者／吳致碩攝影。

江振誠 甜點

延伸閱讀

背離英國招反感？哈利、梅根惡評增 威廉、凱特人氣漲

日本無尾熊坐姿像「酒醉大叔」！成為農場救世主 拯救觀光人氣

台北／福岡人氣第一鬆餅 Café del SOL 信義微風店

400坪「全聯店中店」挑戰全台最狂！一次爽逛無印良品＋超市，嘉義新據點必訪

相關新聞

500趴／江振誠集RAW年度人氣菜色 獨獻500趴

由「500輯」主辦的「500趴」，邀請到國際名廚江振誠帶領的RAW，開業6年以來首次出攤市集，針對「500趴」主題「世代...

500趴／搶先現場直播！超質感派對好吃、好玩全曝光

還沒安排好今天去哪玩？由「500輯」首次主辦的秋末質感派對「500趴」今（11/7）天在台北101水舞廣場盛大展開，本次...

讓頂級客打造自己的鑽！LV再度推出巨鑽原石Sethunya

繼年初曾登台展出的1758克拉Sewelô鑽石原石後，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與擁有波札那卡羅維...

徐若瑄戴新銳設計師飾品 挺台灣時尚創作力

超人氣女星徐若瑄近來忙於宣傳個人音樂會，同時所監製的電影「孤味」也在因疫情延期後即將上映，十分忙碌，頻頻在各大媒體曝光，...

500趴明天開趴！台北101水舞廣場 免費入場

由「500輯」主辦、2020年秋末最受矚目盛會「500趴」將於11月7日在台北101水舞廣場盛大登場，結合華麗音樂組合、...

用設計轉譯台灣本土文化 翻玩檳榔登募資

台灣近年來透過文化創意，在各專業領域與國際中嶄露鋒芒，尤其在傳統文化中汲取靈感融入作品的案例更是不勝枚舉，台灣設計新創團隊『大有創新』近期以台灣本地產量僅次於稻米的農產品＂檳榔＂為發想主軸，於嘖嘖募資平台發表檳能 Bin-Neng系列創作，希望藉由群眾募資，扭轉＂檳榔＂的文化價值。

快囤貨！理膚寶水、DR.WU攜手電商推超殺獨家限定組

每年雙11狂買潮就是囤貨的好時機，理膚寶水、DR.WU與電商平台合作推出超殺獨家限定組，其中DR.WU官網、Yahoo奇...

「500趴」倒數一天直擊！質感攤位、超強卡司明天亮相

由「500輯」首次舉辦的質感派對「500趴」將於明（11/7）日在台北101水舞廣場亮相！耗時數月策畫並攜手國際策展團隊...

500趴終於要來了！跨世代華麗陣容齊聚 樂迷必聽

台北最矚目秋末質感派對「500趴」首次由「500輯」首次舉行，將於11月7日周六在台北101水舞廣場登場！不僅擁有眾多美...

市集迷必去！500趴明登場 齊聚30攤美食、手作、似顏繪

由「500輯」主辦的「500趴」進入倒數一天，11月7日周六將於台北101水舞廣場盛大展開，不只擁有有華麗演唱陣容，號召...

零廚藝！微波爐低熱量備餐／莎莎醬優格雞肉捲、甜菜根蔬菜湯

為了保持好身材或有健身習慣，上班族親自下廚準備較低熱量飲食的需求越來越多，但許多租屋族只有小型空間可以使用，沒有配備完善...

美國總統大選膠著中 先來看看川普和拜登手表戴哪款？

美國總統大選膠著中，全世界擁有最高權利的政治領袖雖然還未出爐，但或許先來看看川普與拜登兩人平時喜歡配戴的手表，是哪款？

熱門新聞

終於！台中捷運綠線 交通部准予營運

小孟塔羅：幸運女神來了！年底前會出現什麼好消息？

新衣服能不洗直接穿？專家曝「慘痛經驗」 網驚：以前都穿錯

入冬節氣「立冬」來了！吃薑母鴨很NG？把握這些原則好過冬

民眾提案放寬16歲可考機車駕照 交通部給答案

影／貓真的是液體！九隻喵星人擠保麗龍箱　網友笑：貓咪澡堂？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。