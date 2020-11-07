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500趴／江振誠集RAW年度人氣菜色 獨獻500趴
由「500輯」主辦的「500趴」，邀請到國際名廚江振誠帶領的RAW，開業6年以來首次出攤市集，針對「500趴」主題「世代混搭、質感重擊」，以5種世代混搭單品，呈現為「500趴」特製的限定套餐，限量500套，每套500元，每人限購一份。
套餐內容包括「松露肉鬆包」、「小米甜甜圈」、「三杯炸牛筋」、「太妃紅龜粿」，以及江振誠與台灣手搖飲品牌「好喜堂HUNNY TEA」跨界合作的「台芭線」。
江振誠表示：「針對這次的500趴、500份，我希望用不同的元素來組合。這套特製的限定套餐，裡面包括了所有從RAW從今年1月份到現在，菜單上的人氣小吃。我希望讓還沒有來過RAW的、或是已經來過RAW的朋友，可以有一次嚐鮮的機會。」他說：「這些有關台灣的元素，跟『500趴』的主題，是非常契合的。」
比方說「太妃紅龜粿」，就是RAW今年的甜點裡面，人氣最高、最紅的。江振誠說：「所以我一定要把我們的『太妃紅龜粿』，帶到『500趴』來。它的製程非常、非常複雜，要用特殊的模具去製作。讓大家能夠在『500趴』品嘗到這道甜點，是我個人的小小心意。」
在「500趴」現場的RAW攤位，才十點多就出現排隊人潮。搶得頭香排序位置的黃先生，來自新北市新莊，是江振誠的粉絲，非常期待能夠吃到江振誠的菜色。另外一位來自台北市的童小姐，也是十點剛過不久，就來到現場。她說：「我非常欣賞江主廚堅持使用台灣食材的精神，今天很高興有機會用不同的形式，吃到他的料理。」
RAW於「500趴」的出餐時間，分別是上午11點半（限量150份）、下午1點半（限量100份）、下午4點（限量100份），以及晚上6點（限量150份）。
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