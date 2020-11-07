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500趴／搶先現場直播！超質感派對好吃、好玩全曝光

聯合報 / 記者沈佩臻／即時報導
500趴時間表。圖／500輯
500趴時間表。圖／500輯

還沒安排好今天去哪玩？由「500輯」首次主辦的秋末質感派對「500趴」今（11/7）天在台北101水舞廣場盛大展開，本次以「世代混搭、質感重擊」為關鍵字，耗費數月與國際策展團隊精心策畫，在一個半月的宣傳時間中，持續在社群發酵並熱烈迴響，許多粉絲更在詳細活動時間表尚未公布前，紛紛私訊「500輯」粉絲專頁求透露，今天早上7點還有R＆B歌手Julia吳卓源的忠實粉絲特地從高雄、台中上等候，顯見關注度。

「500趴」現場齊聚36個質感攤位、3組藝術家快閃活動，一整日更有9組跨世代、實力派演唱組合輪番登台，以下亮點必掌握！米其林二星餐廳RAW團隊首次出攤，國際名廚江振誠設計台味套餐，包含芭線跨界手搖飲、松露肉鬆包、小米甜甜圈、三杯炸牛筋和太妃紅龜粿，一組5個單品，限量500組。

Simple Kaffa興波咖啡團隊販售特調咖啡，並聯手新竹春池玻璃合作限量杯組。屏東Sinasera 24則攜手世界麵包大賽冠軍陳耀訓推出「海味刈包」，看似傳統小吃，滋味卻前所未見，值得一試，限量300份。

晶華酒店主廚不僅首次參與戶外市集，更為此展開幾輪激烈的內部競賽，最終由晶華招牌冠軍再進化的「爐烤牛肉Hey包」、「拉麵系八寶芋泥」脫穎而出。Draft Land今天開賣自家精心特調的特調，並攜手金賓白牌波本威士忌合作兩款調飲。

披薩有張臉、nom nom合作推出炒麵PIZZA，搭上金色三麥的包種茶口味啤酒，好過癮。果醬女王柯亞攜手嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店，將推出山禮玉荷包果醬，經典人氣必買。

食物設計師陳小曼則攜手2020亞洲50大酒吧AHA Saloon，推出藍儂咖哩飯一日限定店。男子漢泡飯則與芳美茶行合作推出屏東味泡飯、紅茶豆乾套組的暖男套餐。庫魯不塔人與自愛ziai推出聯名燈飾，還有森³ sunsun museum、溫事、津美妙、tiger milk共數十間質感品牌攤位，怎能不逛！

吸引粉絲提前到現場等候的華麗表演陣容，更是不容錯過。今年如願在金曲獎封后的魏如萱今天下午3點10分在「500趴」展現歌后實力。經典重唱組合動力火車規畫大合唱歌單及新歌，要以充滿爆發力的歌聲與歌迷同歡，撼動台北101，晚上6點準時開唱，還有以獨特唱腔詮釋R&B的吳卓源、今年入圍金曲獎最佳樂團的海豚刑警、剛發行首張EP的樂壇新星鹿洐人、清新男女雙主唱樂團Control T、新加坡創作歌手文慧如、低科技俗氣樂隊美秀集團，最後由張震嶽於晚間7點10分壓軸登場。

活動現場，《台北畫刊》也以圖文並茂的內容傳達台北市的觀光、市政及生活型態資訊，今天親臨「500輯」與台北畫刊官方書報攤位，現場除了可索取質感刊物，還有機會免費獲得限量帆布袋。

官方書報攤也邀請曾為「500輯」繪製封面的插畫藝術家至現場駐點快閃，其中有「BaNAna阿蕉」與「小高潮色計事務所」免費似顏繪駐點，藝術家陳青琳也將快閃500趴，邀請路過民眾集體創作。

「500趴」活動陣容堅強，除了超強品牌一字排開及華麗舞台演唱組合，由「500輯」攜手草字頭團隊、設計師葉忠宜、蘇打綠團長阿福及好家在台灣，發揮專業合作策展，耗時數月打造，前所未見的一日質感玩樂派對，還不來玩！

由「500輯」首次主辦的秋末質感派對「500趴」今（11/7）天在台北101水舞廣場盛大展開。記者吳致碩／攝影
由「500輯」首次主辦的秋末質感派對「500趴」今（11/7）天在台北101水舞廣場盛大展開。記者吳致碩／攝影
500輯書報攤。記者吳致碩／攝影
500輯書報攤。記者吳致碩／攝影
果醬女王柯亞攜手嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店，將推出山禮玉荷包果醬，經典人氣必買。記者吳致碩／攝影
果醬女王柯亞攜手嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店，將推出山禮玉荷包果醬，經典人氣必買。記者吳致碩／攝影
今天早上7點還有R＆B歌手Julia吳卓源的忠實粉絲特地從高雄、台中上等候。記者沈佩臻／攝影
今天早上7點還有R＆B歌手Julia吳卓源的忠實粉絲特地從高雄、台中上等候。記者沈佩臻／攝影
500趴現場齊聚36個質感攤位、3組藝術家快閃活動，一整日更有9組跨世代、實力派演唱組合輪番登台。記者吳致碩／攝影
500趴現場齊聚36個質感攤位、3組藝術家快閃活動，一整日更有9組跨世代、實力派演唱組合輪番登台。記者吳致碩／攝影
屏東Sinasera 24則攜手世界麵包大賽冠軍陳耀訓推出「海味刈包」，看似傳統小吃，滋味卻前所未見，值得一試，限量300份。記者吳致碩／攝影
屏東Sinasera 24則攜手世界麵包大賽冠軍陳耀訓推出「海味刈包」，看似傳統小吃，滋味卻前所未見，值得一試，限量300份。記者吳致碩／攝影

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