讓頂級客打造自己的鑽！LV再度推出巨鑽原石Sethunya

繼年初曾登台展出的1758克拉Sewelô鑽石原石後，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與擁有波札那卡羅維（Karowe）礦場的盧卡拉鑽石公司，以及聚焦鑽石產業的封閉循環科技安特衛普HB公司，再次攜手展開第二次合作，呈獻一顆名為Sethunya的優質549克拉鑽石原石，將提供給路易威登珠寶客戶頂級客製化服務，打造成珠寶傑作。

這顆名為Sethunya的549克拉鑽石原石，意思為札那語的花朵，向路易威登的經典Monogram花朵圖案致敬。Sethunya是今年2月在盧卡拉（Lucara）卡羅維礦場中被發現的。鑽石揀選員在高碳含量之大型鑽石礦石進入傳統的破壞性搗礦程序前，在MDR揀選專區發現這枚重達令人讚嘆的549克拉鑽石，並具備卓越的淨度、光澤與顏色。這一顆鑽石原石是來自於盧卡拉擁有之礦場的南丘（South Lobe）區，且此區域曾經挖掘出其他令人驚奇的自然瑰寶，包括重達1109克拉的Lesedi La Rona，以及路易威登於今年1月獻上被黑色覆蓋的迷人鑽石：重達1758克拉的Sewelô。