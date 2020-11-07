蔬食風當道 蔬食年菜每年熱銷千份
吃素的人口愈來愈多，專注素食產品研發與代工的優然食品生技公司總經理徐智鴻，投入研發素食產品多年，已陸續推出數十種素食產品，今年更運用金針菇，研發出「聰明丸子」，營養又美味。
徐智鴻22年前看好素食市場趨勢，開始專注素食產品研發與代工，利用大家所熟知的穀物、豆類，發展出數十種素食產品，例如黑麥排、素鱈魚、蜜汁芝麻燒、京都排骨、日式岩蕈燒等，都十分熱銷。
徐智鴻今年利用金針菇研發出無合成香料與色素的素食產品「聰明丸子」，可以煎、烤、油炸、氣炸，除了營養豐富，也相當美味。
為讓蔬食者吃到平價又美味的蔬食年菜，徐智鴻20年前推出蔬食年菜，共8菜1湯，每套1000餘元，每年可熱銷3000、4000份，另也可單買年菜。
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