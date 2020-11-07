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徐若瑄戴新銳設計師飾品 挺台灣時尚創作力

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
徐若瑄配戴的墜子來自台灣新銳設計師品牌STACIA JEWELRY。圖／取自徐若瑄臉書粉專
徐若瑄配戴的墜子來自台灣新銳設計師品牌STACIA JEWELRY。圖／取自徐若瑄臉書粉專

超人氣女星徐若瑄近來忙於宣傳個人音樂會，同時所監製的電影「孤味」也在因疫情延期後即將上映，十分忙碌，頻頻在各大媒體曝光，同時也登上不少時尚雜誌封面並積極出席時尚活動。她在出席時尚活動所配戴的的項鍊鍊墜、現在臉書大頭貼上的項鍊、與在時尚雜誌封面上配戴的耳環，其實都出自STACIA JEWELRY這個台灣新銳設計師飾品品牌

創立於2019年的STACIA JEWELRY，品牌名字源自古希臘文ANASTASIA，意為「光明、重生」。設計總監兼創立人陳希亞（Stacy）因為奶奶過世後在遺物中發現多款珍珠項鍊，串起了回憶，因此起了創作的念頭。自然，品牌在設計上也以珍珠為主要素材，甚至遠赴日本產地親自挑選。KNOT系列以扭結的金屬線條結合珍珠，LUNA系列凸顯珍珠的溫潤光澤，徐若瑄配戴的鍊墜則為EYE自己&湖之鏡系列，運用珍珠母貝的形狀特質，刻劃出如如鏡子般的小圓盤，上面點綴一顆眼睛圖案，時髦又精巧。

除了既有的系列作品，STACIA JEWELRY本季也與台灣設計師潘怡良合作，創作走秀配搭的首飾。延續潘怡良本季貴州苗族錫繡幾何圖騰為主題的設計，STACIA JEWELRY為開秀與壓軸的兩套服裝創作了兩組以三角幾何元素的飾品，極具視覺效果。開場項鍊以霧黑處理的金屬質感對比珍珠母貝。壓軸的耳環及項鍊套組，則大量運用流蘇，除了像是錫繡針線的視覺感。

徐若瑄配戴的墜子來自台灣新銳設計師品牌STACIA JEWELRY。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
徐若瑄配戴的墜子來自台灣新銳設計師品牌STACIA JEWELRY。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
名模王思偉為潘怡良開秀，配戴STACIA JEWELRY x 潘怡良項鍊。圖／Getmii提供
名模王思偉為潘怡良開秀，配戴STACIA JEWELRY x 潘怡良項鍊。圖／Getmii提供
徐若瑄配戴的項鍊出自台灣新銳設計師品牌STACIA JEWELRY之手。
徐若瑄配戴的項鍊出自台灣新銳設計師品牌STACIA JEWELRY之手。
徐若瑄配戴的墜子來自台灣新銳設計師品牌STACIA JEWELRY。圖／Getmii提供
徐若瑄配戴的墜子來自台灣新銳設計師品牌STACIA JEWELRY。圖／Getmii提供
STACIA JEWELRY x 潘怡良耳環，價格未定。圖／Getmii提供
STACIA JEWELRY x 潘怡良耳環，價格未定。圖／Getmii提供
STACIA JEWELRY x 潘怡良項鍊。圖／Getmii提供
STACIA JEWELRY x 潘怡良項鍊。圖／Getmii提供
STACIA JEWELRY x 潘怡良項鍊。圖／Getmii提供
STACIA JEWELRY x 潘怡良項鍊。圖／Getmii提供
名模林嘉綺為潘怡良走秀壓軸，配戴STACIA JEWELRY x 潘怡良耳環與項鍊。圖／Getmii提供
名模林嘉綺為潘怡良走秀壓軸，配戴STACIA JEWELRY x 潘怡良耳環與項鍊。圖／Getmii提供
STACIA JEWELRY x 潘怡良項鍊，價格未定。圖／Getmii提供
STACIA JEWELRY x 潘怡良項鍊，價格未定。圖／Getmii提供

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