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500趴明天開趴！台北101水舞廣場 免費入場

聯合報 / 記者沈佩臻／即時報導
台東Sinasera 24主廚楊柏偉攜手世界麵包大賽冠軍陳耀訓推出海味刈包。記者吳致碩／攝影
台東Sinasera 24主廚楊柏偉攜手世界麵包大賽冠軍陳耀訓推出海味刈包。記者吳致碩／攝影

由「500輯」主辦、2020年秋末最受矚目盛會「500趴」將於11月7日在台北101水舞廣場盛大登場，結合華麗音樂組合、藝術策展、獨家美食、藝術家快閃等多元策展濃縮於一日，邀請大家一起來開趴！

「500趴」策展團隊陣容堅強，空間設計由擔綱草率季、文博會混水釣蝦場和華文朗讀節的設計團隊草字頭操刀，策展人黃偉倫在活動概念發想期間，曾前往聯合報林口印刷廠了解印製流程，看著一絲不苟的印刷職人進行作業，邊聽著導覽人員訴說精彩故事，字字句句累積著近70年的印刷歷史，讓他對「500趴」的空間設計輪廓漸漸清晰。

黃偉倫說：「『500輯』有它的定位，像是產生世代間對撞等特質，這件事就像Art Direction，尤其是親睹緊繃而精準的印報現場後，相當具有啟發性，也讓我們更不放過自己，各種印刷廠元素一定要用進來，像是四色印刷的鋁板來做招牌。」此外，現場也設計出兩個廊道，鋪著滿滿的「500輯」，藉此隱喻報紙生產過程，最終連到報紙的終極型態——書報攤。

至於主視覺則是邀請曾負責2018年雙十國慶及2020年台灣設計展主視覺的設計師葉忠宜，他跳脫以往設計手法，創作出流動性強烈、乘載破框精神的作品，相當吸睛。音樂策展方面，則邀來近年投入策展領域、不斷扶持年輕創作者的蘇打綠團長阿福，呼應「世代混搭、質感重擊」規畫跨廠牌陣容，例如自己旗下的團體鹿洐人向經典團體動力火車致敬，這座舞台成為世代間的交會點，混搭激盪出嶄新火花。

今年如願在金曲獎封后的魏如萱、前奏一下就讓人跟著搖擺的張震嶽、經典重唱組合動力火車更規畫大合唱歌單及新歌，還有以獨特唱腔詮釋R&B的吳卓源、今年入圍金曲獎最佳樂團的海豚刑警、剛發行首張EP的樂壇新星鹿洐人、清新男女雙主唱樂團Control T、新加坡創作歌手文慧如、低科技俗氣樂隊美秀集團，都在明天的「500趴」接力演出。

不僅如此，市集攤位更是重磅登場。「500趴」邀請6大獨家品牌齊聚市集，包含米其林二星餐廳RAW團隊首次出攤，國際名廚江振誠設計一組5份的限量500份台味套餐，傳遞著世代混搭精神，包含台芭線跨界手搖飲、松露肉鬆包、小米甜甜圈、三杯炸牛筋和太妃紅龜粿。江振誠更表示，不管客人有沒有來過RAW，都能透這套餐點多了解RAW一點。

此外，Simple Kaffa興波咖啡團隊聯手新竹春池玻璃合作限量杯組；屏東Sinasera 24攜手世界麵包大賽冠軍陳耀訓推出「海味刈包」，看似印象中的台灣小吃，卻放進嘴裡卻全然不同，要一口驚艷眾人味蕾，限量300份。

晶華酒店主廚不僅首次參與戶外市集，更為此展開幾輪激烈的內部競賽，最終由晶華招牌冠軍再進化的「爐烤牛肉Hey包」、「拉麵系八寶芋泥」脫穎而出，現場同步帶來視覺盛宴。提倡雞尾酒生活化的Draft Land，將於明日帶來自家精心特調的特調之外，也攜手金賓白牌波本威士忌合作兩款調飲。

此外，披薩有張臉、nom nom合作推出「炒麵PIZZA」，搭配金色三麥「包種茶口味啤酒」。果醬女王柯亞將帶來山禮玉荷包果醬，並與嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店的極生奶油牛奶生吐司組成禮盒。食物設計師陳小曼則攜手2020亞洲50大酒吧AHA Saloon，推出藍儂咖哩飯一日限定店。庫魯不塔人與自愛ziai推出聯名燈飾，男子漢泡飯則與芳美茶行合作出攤，其他還有森³ sunsun museum、溫事、津美妙、tiger milk共數十間品牌攤位。

不只這樣，明天只要親臨「500輯x台北畫刊」官方書報攤位，現場可索取質感刊物並參與現場活動，就有機會免費獲得限量限量帆布袋；現場更安排藝術家快閃活動，特邀BaNAna 阿蕉、小高潮色計事務所在現場舉辦似顏繪，以及藝術家陳青琳也將邀請路過民眾集體創作。絕不容錯過的質感派對就在明天，免費入場。

【活動資訊】

500趴 ── 世代混搭╳質感重擊

活動時間：11月7日（六）11:00—20:00

活動地點：台北101水舞廣場（近捷運台北101/世貿站4號出口 ）

活動網址：https://topic.udn.com/event/500party

披薩有張臉、nom nom合作推出「炒麵PIZZA」。圖／披薩有張臉提供
披薩有張臉、nom nom合作推出「炒麵PIZZA」。圖／披薩有張臉提供
男子漢泡飯、芳美茶行合作推出500趴限定「暖男套餐」 屏東味泡飯、紅茶豆乾套組。圖／男子漢泡飯、芳美茶行提供
男子漢泡飯、芳美茶行合作推出500趴限定「暖男套餐」 屏東味泡飯、紅茶豆乾套組。圖／男子漢泡飯、芳美茶行提供
台北晶華酒店推出500趴限定「爐烤牛肉Hey包」。記者吳致碩／攝影
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果醬女王柯亞的山禮玉荷包果醬，與嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店的極生奶油牛奶生吐司組成禮盒。圖／嵜本 SAKImoto Bakery提供
果醬女王柯亞的山禮玉荷包果醬，與嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店的極生奶油牛奶生吐司組成禮盒。圖／嵜本 SAKImoto Bakery提供
台北晶華酒店推出500趴限定「拉麵系八寶芋泥」。記者吳致碩／攝影
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金曲歌后魏如萱將於11月7日在500趴開唱。圖／索尼提供
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RAW將為「500趴」特製5種世代混搭台灣味單品，限量500份。 圖／RAW提供
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500趴將於11月7日登場，重磅演出陣容不容錯過。記者吳致碩／攝影
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500趴音樂舞台、美食出爐及藝術家快閃時間表，可以提前安排時間。圖／500輯
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500輯邀來風格鮮明的平面設計師葉忠宜操刀500趴主視覺。圖／500輯
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食物設計師陳小曼則攜手2020亞洲50大酒吧AHA Saloon，推出藍儂咖哩飯一日限定店。圖／陳小曼提供
食物設計師陳小曼則攜手2020亞洲50大酒吧AHA Saloon，推出藍儂咖哩飯一日限定店。圖／陳小曼提供
動力火車由尤秋興（右）與顏志琳兩位排灣族歌手組成，以高亢且具穿透力的歌聲著名。圖／華研提供
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Simple Kaffa興波咖啡團隊不只販售特調咖啡，更聯手新竹春池玻璃合作限量杯組。圖／興波咖啡提供
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庫魯布塔人與自愛ziai推出聯名燈飾。圖／庫魯布塔人、自愛ziai提供
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Draft Land創辦人鄒斯傑此次將帶來自家特調，並以金賓白牌波本威士忌為基底設計兩款聯名調飲。圖／Draft Land提供
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藝術家 台北101

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