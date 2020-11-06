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快囤貨！理膚寶水、DR.WU攜手電商推超殺獨家限定組

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
理膚寶水與momo購物網攜手，即日起至11月10日更於台北華山劇場打造「肌膚藍圖基地」貨櫃屋。圖／momo購物網提供
理膚寶水與momo購物網攜手，即日起至11月10日更於台北華山劇場打造「肌膚藍圖基地」貨櫃屋。圖／momo購物網提供

每年雙11狂買潮就是囤貨的好時機，理膚寶水、DR.WU與電商平台合作推出超殺獨家限定組，其中DR.WU官網、Yahoo奇摩、momo購物網等3大平台首度推出3組獨家限定的一年份保養限定組，下殺最低1折起，限量售完為止；「理膚寶水 11.11購物狂歡節」推出多款明星商品組合最低6折起，除了與momo購物網攜手推出雙11重量限定組合之外，即日起至11月10日更於台北華山劇場打造「肌膚藍圖基地」貨櫃屋，獨家推出限量2,500組的聯名商品「B5彈潤修復肌膚基地處方盒」。

坐落於台北華山劇場的momo X理膚寶水「肌膚藍圖基地貨櫃屋」，現場設有肌膚檢測專區，，體驗後還可免費獲得專屬試用照護組；「理膚寶水溫泉小屋」展區可一覽品牌著名的溫泉水製作過程，還可拍出徜徉在溫泉水裡的情境照，首次亮相的「沉浸式互動體驗－理膚寶水光影牆」則將各大明星商品成分特製成數十種巨幅投影，隨時變換各式夢幻美麗場景，適合拍照打卡。

momo X 理膚寶水聯名商品「B5彈潤修復肌膚基地處方盒」內含2支限量特別款B5彈潤修復精華30ml以及多容安舒敏溫和潔膚乳200ml、理必佳滋養霜AP+200ml，商品總價近5,000元、驚喜價3,160元。聯名處方盒精選商品、品牌經典明星商品將在體驗專區展出，可至現場試用、透過momo線上下單。

「理膚寶水 11.11購物狂歡節」11月8、9日於momo購物網、蝦皮購物消費滿1,111元折222元、滿2,222元折450元；11月10、11日全館下單84折，消費滿1,500元再折250元。兩大平台各有不同的滿額贈禮。

DR.WU官網首度推出「保濕舒緩面膜囤貨組」，1年份111片保濕修復膠囊面膜原價11,100元、限時下殺1折特價1,111元；「乾肌補水WU極限組」內含玻尿酸保濕精華化妝水、角鯊潤澤修復精華與玻尿酸保濕精華乳，原價5,009元、限時下殺6折特價2,999元；「做1休2保濕循環組」內含杏仁酸毛孔緊緻化妝水、杏仁酸亮白煥膚精華18%、玻尿酸保濕精華液與玻尿酸保濕精華乳，限時下殺6折特價2,111元。

DR.WU攜手momo推出「保濕全年不間斷－精華液年度限定組」，1年份玻尿酸保濕精華液限時下殺35折優惠價6,811元；全台獨家首賣的「角鯊精華101ml重量版組」內含角鯊潤澤修復精華101ml與輕角鯊潤澤精華乳50ml，折後價3,111元；「角鯊重裝激殺18件組」內含3瓶角鯊潤澤修復精華30ml與保濕修復膠囊面膜15入組，剁手必搶價2,811元。

在Yahoo奇摩平台，DR.WU推出「雙11獨家一年份熱銷化妝水」，內含4瓶玻尿酸保濕精華化妝水、4瓶玻尿酸保濕精華化妝水（清爽型）150ml、4瓶杏仁酸毛孔緊緻化妝水，加贈12盒多層舒柔化妝棉，限時下殺35折優惠價5,111元；「斷貨王身體乳買2送2」內含杏仁酸亮白煥膚身體乳與杏仁酸煥膚潔顏慕斯160ml，特價1,711元再84折。

Yahoo奇摩獨家「斷貨王身體乳買2送2」，優惠價1,711元再84折。圖／DR.WU提供
Yahoo奇摩獨家「斷貨王身體乳買2送2」，優惠價1,711元再84折。圖／DR.WU提供
momo購物網獨家DR.WU「角鯊重裝激殺18件組」，折後特價2,811元。圖／DR.WU提供
momo購物網獨家DR.WU「角鯊重裝激殺18件組」，折後特價2,811元。圖／DR.WU提供
DR.WU官網獨家「保濕舒緩面膜囤貨組」限定下殺特價1,111元。圖／DR.WU提供
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momo購物網獨家DR.WU「精華液年度限定組」，限定下殺特價6,811元。圖／DR.WU提供
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Yahoo奇摩獨家DR.WU「雙11獨家一年份熱銷化妝水」，限定下殺特價5,111元。圖／DR.WU提供
Yahoo奇摩獨家DR.WU「雙11獨家一年份熱銷化妝水」，限定下殺特價5,111元。圖／DR.WU提供
momo X 理膚寶水聯名商品「B5彈潤修復肌膚基地處方盒」，驚喜價3,160元，限量2,500組。圖／momo購物網提供
momo X 理膚寶水聯名商品「B5彈潤修復肌膚基地處方盒」，驚喜價3,160元，限量2,500組。圖／momo購物網提供

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