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「500趴」倒數一天直擊！質感攤位、超強卡司明天亮相

聯合報 / 記者沈佩臻／即時報導
印刷廠中用於四色印刷的鋁板成為市集招牌。記者吳致碩／攝影
印刷廠中用於四色印刷的鋁板成為市集招牌。記者吳致碩／攝影

由「500輯」首次舉辦的質感派對「500趴」將於明（11/7）日在台北101水舞廣場亮相！耗時數月策畫並攜手國際策展團隊操刀，時序來到活動前一日，現場軟硬體設備已陸續到位，堪稱金曲等級的超強演唱卡司在下午陸續進場彩排，30個高質感獨家品牌也紛紛到現場勘查、安裝，摩拳擦掌準備迎接明日的秋末盛事。

如果今天剛好在水舞廣場附近，想必已經在彩排時欣賞到一段段精彩表演，由蘇打綠團長阿福擔綱籌備的音樂陣容，包含魏如萱、張震嶽、美秀集團、Julia吳卓源、動力火車、鹿洐人、Control T、海豚刑警及文慧如接力演出，要讓大家一邊享受隨性搖擺、品嘗餐飲，自由享受「500趴」獨有氛圍。

此外，「500輯」亦邀請草字頭團隊加入空間設計，看似隨性錯落的攤位地圖，其實策展人黃偉倫別有用心，他觀察「500輯」不僅是看重個人表達，更常以簡單親近的方式滋潤大家的思想，在設計空間時也將這股街頭的自然狂放、世代衝擊等元素放進來，「每一個通道都經過團隊計算，在『500趴』可以有很多選擇，往右往左、多元攤位，都可以在裡面找到自由展現自己的方式。」

黃偉倫曾參訪過聯合報林口印刷廠，看著報紙印刷的生產過程、與時間賽跑的印報職人，每一秒鐘有近28份報紙從印刷機吐出，每一份報紙途經高約三、四層樓的印刷機，由技術員不斷抽檢報紙檢查顏色、日期及版序等細節，365天不間斷，黃偉倫被這一幕深深震撼，「我們開始思考如何將『500趴』結合報紙的力量，在活動中傳遞這項職人態度，因為對於這個時代正在發生的種種事情，都是很重要的精神。」

用於四色印刷的鋁板作為攤位招牌、滿滿「500輯」報紙串連到書報攤等，都是黃偉倫精挑細選放進來的報業元素，今日現場由布展團隊一一安裝，如火如荼為明日的「500趴」做最後準備。

明日現場除了沉浸在音樂中，還有獨家品牌齊聚市集，例如米其林二星餐廳RAW團隊首次出攤、Simple Kaffa聯手春池玻璃、Sinasera 24攜手世界麵包大賽冠軍陳耀訓、晶華酒店主廚首次參與戶外市集、Draft Land帶來特調，還有森³ sunsun museum、披薩有張臉、nom nom、好食光Keya Jam、日本生吐司嵜SAKImoto Bakery、陳小曼、AHA Saloon、溫事、男子漢泡飯、津美妙、tiger milk等數十間質感品牌攤位，辛苦一周後的假期，不妨呼朋引伴享受一日質感派對！

【活動資訊】

500趴 ── 世代混搭╳質感重擊

活動時間：11月7日（六）11:00—20:00

活動地點：台北101水舞廣場（近捷運台北101/世貿站4號出口 ）

活動網址：https://topic.udn.com/event/500party

滿滿500輯報紙在現場行成廊道，引領大家走入書報攤。記者吳致碩／攝影
滿滿500輯報紙在現場行成廊道，引領大家走入書報攤。記者吳致碩／攝影
500趴正如火如荼布展中。記者吳致碩／攝影
500趴正如火如荼布展中。記者吳致碩／攝影
500趴將於明（11/7）日在台北101水舞廣場登場。記者吳致碩／攝影
500趴將於明（11/7）日在台北101水舞廣場登場。記者吳致碩／攝影
500輯邀來風格鮮明的平面設計師葉忠宜操刀500趴主視覺。圖／500趴
500輯邀來風格鮮明的平面設計師葉忠宜操刀500趴主視覺。圖／500趴

台北101 品牌

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