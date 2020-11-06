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500趴終於要來了！跨世代華麗陣容齊聚 樂迷必聽

聯合報 / 記者沈佩臻／即時報導
500趴音樂策展人阿福今天到現場進行彩排。記者陳立凱／攝影
500趴音樂策展人阿福今天到現場進行彩排。記者陳立凱／攝影

台北最矚目秋末質感派對「500趴」首次由「500輯」首次舉行，將於11月7日周六在台北101水舞廣場登場！不僅擁有眾多美食、手作等必逛攤位，音樂策展更彷彿一日音樂祭般精心策畫，請來近年投入策展領域、不斷扶持年輕創作者的蘇打綠團長阿福操刀，樂迷絕對不可不聽！

音樂策展人阿福呼應「500趴」一以貫之的精神「世代混搭、質感重擊」規畫跨廠牌陣容，例如自己旗下的團體鹿洐人，將透過表演向經典團體動力火車致敬，這座舞台成為世代間的交會點，混搭激盪出嶄新火花，「『500趴』希望從生活層面著手，延伸出來的生活態度、甚至美學等等，希望大家用五感去體驗。」喜歡參加音樂祭，絕對不容錯過。

今年如願在金曲獎封后的魏如萱，以細緻多變的嗓音成功養成一票長年追隨的鐵粉「娃娃兵」，此次也將在「500趴」展現歌后實力，下午3點10分準時開唱。曾以「我是海雅谷慕」抱走第25屆金曲獎「最佳國語專輯」大獎的張震嶽，今年也將於晚間7點10分壓軸登場。經典重唱組合動力火車規畫大合唱歌單及新歌，要以充滿爆發力的歌聲與歌迷同歡，撼動台北101，晚上6點準時開唱。

還有以獨特唱腔詮釋R&B的吳卓源、今年入圍金曲獎最佳樂團海豚刑警、剛發行首張EP的樂壇新星鹿洐人、清新男女雙主唱樂團Control T、新加坡創作歌手文慧如、低科技俗氣樂隊美秀集團，都在今天的「500趴」接力演出。

500趴將於11月7日登場，重磅演出陣容不容錯過。記者吳致碩／攝影
500趴將於11月7日登場，重磅演出陣容不容錯過。記者吳致碩／攝影
動力火車由尤秋興（右）與顏志琳兩位排灣族歌手組成，以高亢且具穿透力的歌聲著名。圖／華研提供
動力火車由尤秋興（右）與顏志琳兩位排灣族歌手組成，以高亢且具穿透力的歌聲著名。圖／華研提供
吳卓源9月才剛結束個唱，要以500趴滿足沒來的粉絲。圖／龍威娛樂提供
吳卓源9月才剛結束個唱，要以500趴滿足沒來的粉絲。圖／龍威娛樂提供
鹿洐人將在500趴透過表演向動力火車致敬。圖／福桑娛樂提供
鹿洐人將在500趴透過表演向動力火車致敬。圖／福桑娛樂提供
音樂舞台、美食出爐及藝術家快閃時間表。圖／500趴
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500趴主視覺。
500趴主視覺。
金曲歌后魏如萱將於11月7日在500趴開唱。圖／索尼提供
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海豚刑警今年獲金曲最佳樂團入圍肯定，也加入500趴表演陣容。圖／海豚刑警提供
海豚刑警今年獲金曲最佳樂團入圍肯定，也加入500趴表演陣容。圖／海豚刑警提供
張震嶽期待在500趴與粉絲一起聽聽唱唱。圖／本色提供
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低科技俗氣樂隊美秀集團將於下午4點50分在500趴開唱。圖／火玄火包提供
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台北101 樂團 海豚

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