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500趴終於要來了！跨世代華麗陣容齊聚 樂迷必聽
台北最矚目秋末質感派對「500趴」首次由「500輯」首次舉行，將於11月7日周六在台北101水舞廣場登場！不僅擁有眾多美食、手作等必逛攤位，音樂策展更彷彿一日音樂祭般精心策畫，請來近年投入策展領域、不斷扶持年輕創作者的蘇打綠團長阿福操刀，樂迷絕對不可不聽！
音樂策展人阿福呼應「500趴」一以貫之的精神「世代混搭、質感重擊」規畫跨廠牌陣容，例如自己旗下的團體鹿洐人，將透過表演向經典團體動力火車致敬，這座舞台成為世代間的交會點，混搭激盪出嶄新火花，「『500趴』希望從生活層面著手，延伸出來的生活態度、甚至美學等等，希望大家用五感去體驗。」喜歡參加音樂祭，絕對不容錯過。
今年如願在金曲獎封后的魏如萱，以細緻多變的嗓音成功養成一票長年追隨的鐵粉「娃娃兵」，此次也將在「500趴」展現歌后實力，下午3點10分準時開唱。曾以「我是海雅谷慕」抱走第25屆金曲獎「最佳國語專輯」大獎的張震嶽，今年也將於晚間7點10分壓軸登場。經典重唱組合動力火車規畫大合唱歌單及新歌，要以充滿爆發力的歌聲與歌迷同歡，撼動台北101，晚上6點準時開唱。
還有以獨特唱腔詮釋R&B的吳卓源、今年入圍金曲獎最佳樂團的海豚刑警、剛發行首張EP的樂壇新星鹿洐人、清新男女雙主唱樂團Control T、新加坡創作歌手文慧如、低科技俗氣樂隊美秀集團，都在今天的「500趴」接力演出。
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