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市集迷必去！500趴明登場 齊聚30攤美食、手作、似顏繪

聯合報 / 記者沈佩臻／即時報導
果醬女王柯亞的山禮玉荷包果醬，與嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店的極生奶油牛奶生吐司組成禮盒。圖／嵜本 SAKImoto Bakery提供
果醬女王柯亞的山禮玉荷包果醬，與嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店的極生奶油牛奶生吐司組成禮盒。圖／嵜本 SAKImoto Bakery提供

由「500輯」主辦的「500趴」進入倒數一天，11月7日周六將於台北101水舞廣場盛大展開，不只擁有有華麗演唱陣容，號召30個品牌齊聚現場，飲食、手作、遊樂到藝術家似顏繪，愛逛市集的人更是不容錯過。

本次「500趴」除了六大獨家品牌齊聚市集，包含米其林二星餐廳RAW團隊首次出攤，國際名廚江振誠設計一組5份的台味套餐，包含台芭線跨界手搖飲、松露肉鬆包、小米甜甜圈、三杯炸牛筋和太妃紅龜粿，江振誠更表示，不管客人有沒有來過RAW，都能透這套餐點多了解RAW一點。每樣單品都傳遞著世代混搭精神，限量500份。

Simple Kaffa興波咖啡團隊也將現身「500趴」，不只販售特調咖啡，更將聯手新竹春池玻璃聯手合作限量杯組。屏東畫日風尚Sinasera 24則攜手世界麵包大賽冠軍陳耀訓推出「海味刈包」，以有機野薑花磨成粉加入麵團揉合發酵，選用膠質豐富如豬腳口感的台東旗魚尾，製成海味三層肉，當季磨碎的南瓜籽取代一般花生粉灑在魚肉上，「明明是傳統小吃，但裡面全是以往看不到或沒想過的元素。」光聽就令人口水直流，限量300份。

晶華酒店主廚不僅首次參與戶外市集，更為此展開幾輪激烈的內部競賽，最終由晶華招牌冠軍再進化的「爐烤牛肉Hey包」、「拉麵系八寶芋泥」脫穎而出，現場同步帶來視覺盛宴。連年入選亞洲50大酒吧的Draft Land，現場將帶來自家派對感特調外，也會以金賓白牌波本威士忌為基底推出兩款調飲，不妨來感受微醺氛圍。

此外，還有眾多特色市集，例如披薩有張臉、nom nom合作推出「炒麵PIZZA」，搭配「搭配金色三麥的「包種茶口味啤酒」。果醬女王柯亞將帶來山禮玉荷包果醬，並與嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店的極生奶油牛奶生吐司組成禮盒。食物設計師陳小曼則攜手2020亞洲50大酒吧AHA Saloon，推出藍儂咖哩飯一日限定店。

男子漢泡飯則與芳美茶行合作推出 屏東味泡飯、紅茶豆乾套組的「暖男套餐」。庫魯布塔人與自愛ziai推出聯名燈飾，其他還有森³ sunsun museum、溫事、津美妙、tiger milk共數十間質感品牌攤位，皆是不容錯過的必逛攤位。

【活動資訊】

500趴 ── 世代混搭╳質感重擊

活動時間：11月7日（六）11:00—20:00

活動地點：台北101水舞廣場（近捷運台北101/世貿站4號出口 ）

活動網址：https://topic.udn.com/event/500party

食物設計師陳小曼則攜手2020亞洲50大酒吧AHA Saloon，推出藍儂咖哩飯一日限定店。圖／陳小曼提供
食物設計師陳小曼則攜手2020亞洲50大酒吧AHA Saloon，推出藍儂咖哩飯一日限定店。圖／陳小曼提供
披薩有張臉、nom nom合作推出「炒麵PIZZA」。圖／披薩有張臉提供
披薩有張臉、nom nom合作推出「炒麵PIZZA」。圖／披薩有張臉提供
男子漢泡飯、芳美茶行合作推出500趴限定「暖男套餐」 屏東味泡飯、紅茶豆乾套組。圖／男子漢泡飯、芳美茶行提供
男子漢泡飯、芳美茶行合作推出500趴限定「暖男套餐」 屏東味泡飯、紅茶豆乾套組。圖／男子漢泡飯、芳美茶行提供
庫魯布塔人與自愛ziai推出聯名燈飾。圖／庫魯布塔人、自愛ziai提供
庫魯布塔人與自愛ziai推出聯名燈飾。圖／庫魯布塔人、自愛ziai提供

台北101 品牌 屏東

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