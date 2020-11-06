快訊

美大選喬治亞州拜登反超 關鍵州重新計票一覽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

零廚藝！微波爐低熱量備餐／莎莎醬優格雞肉捲、甜菜根蔬菜湯

聯合報 / 文／Ola喬（專業健身教練）
莎莎醬優格雞肉捲+甜菜根蔬菜湯。圖／野人文化提供
莎莎醬優格雞肉捲+甜菜根蔬菜湯。圖／野人文化提供

為了保持好身材或有健身習慣，上班族親自下廚準備較低熱量飲食的需求越來越多，但許多租屋族只有小冰箱可以使用，沒有配備完善的廚房可料理或儲存大量食材，公用空間放置的也多半只有微波爐簡單小家電，也能做出各種豐富菜色的備餐便當嗎？

作者為專業健身教練，以自身經驗分享，考量到小套房族群沒有充足儲糧空間，以及荷包考量盡量採用平價新鮮食材，並研究微波料理烹煮技術，儘管零廚藝，也可以輕鬆完成備餐喔。

※說明：本文為一般料理用食譜，僅供日常烹調參考，如已有特殊身體狀況者請就醫，以專業醫院為準。

【料理示範：莎莎醬優格雞肉捲+甜菜根蔬菜湯】

● 份量：一人份

● 一餐份營養評估

熱量：530 大卡

蛋白質：52 克

淨碳：27 克

脂肪：10 克

● 準備器皿

中型玻璃碗×2個

中型盤×1個

燜燒罐350ml×1個

微波蓋×1個

● 材料

莎莎醬優格雞肉捲

雞胸肉條⋯150克

黑胡椒⋯適量

蒜粉⋯適量

莎莎醬⋯35克

希臘優格⋯75克

鹽⋯適量

● 毛豆馬鈴薯

毛豆⋯35克

馬鈴薯⋯60克

黑胡椒⋯適量

鹽⋯適量

● 甜菜根蔬菜湯

甜菜根粉⋯12克

無食鹽柴魚昆布粉⋯2克

鹽⋯適量

玉米筍⋯15克

素雞⋯60克

減鹽醬油⋯5克

蒜粉⋯適量

● 料理方式

1. 將雞胸肉、黑胡椒、蒜粉、優格、鹽，在中型玻璃碗裡混合，完成醃製動作，靜置備用。

2. 已挖除芽眼的馬鈴薯覆蓋上沾濕的廚房紙巾後，全火微波1分鐘。

3. 等待同時將洗淨的玉米筍切丁。

4. 馬鈴薯取出，切成碎丁後，在另一個中型碗，混合毛豆，拌上黑胡椒和鹽，靜置備用。

5. 將雞胸肉條分成三等份，在中型盤上，排成三個圓圈，先放進微波爐，蓋上微波蓋，再疊加上毛豆馬鈴薯，全火微波2分鐘30秒。

6. 等待微波同時，將素雞切片混合玉米筍及減鹽醬油，再另外將無食鹽柴魚昆布粉、甜菜根粉、鹽、蒜粉混合，乾料和濕料分開保存在在耐熱袋裡或分隔的保鮮盒裡。

7. 取出雞胸肉，將肉汁淋在馬鈴薯上攪拌，再淋上莎莎醬在雞胸肉圈。

8. 隔日早上 將素雞和玉米筍全火微波1分鐘，馬上倒進燜燒罐裡，立即再注入約300ml的熱水，倒進已混合好的乾粉材料，攪拌，上蓋（適當再加進熱水，讓水位幾乎滿到蓋子），待午餐時間再開蓋食用。

● 提醒

1 素雞可用凍豆腐取代。

2 若是偏好軟爛口感的馬鈴薯，可切成更細丁狀，加入多點水分微波。

3 可依喜好撒入適量薑黃粉，如此能增色也添味。

4 可選擇將少量奶油乳酪加進毛豆馬鈴薯裡。

【以上摘文選自《沒廚房·零廚藝·易胖體質減脂求生記》、作者：Ola喬（健身教練）、審訂：簡子勻（營養師）、圖文提供：野人文化、整理：記者柯意如】

書名／《沒廚房·零廚藝·易胖體質減脂求生記》、作者／Ola喬（健身教練）、審訂／簡子勻（營養師）、圖／野人文化提供
書名／《沒廚房·零廚藝·易胖體質減脂求生記》、作者／Ola喬（健身教練）、審訂／簡子勻（營養師）、圖／野人文化提供

健身

延伸閱讀

【食譜】蔾麥毛豆雞丁。簡易的低醣減脂主菜～

女怕浪費想吃掉小發芽的馬鈴薯 網急勸阻：小心中毒

開吃石二鍋免排隊！萊爾富開賣「12MINI」經典平價小火鍋，加碼檸檬冬瓜冰沙免費送

這４種被扔掉的果蔬皮 不僅可食用還富含營養！

相關新聞

500趴終於要來了！跨世代華麗陣容齊聚 樂迷必聽

台北最矚目秋末質感派對「500趴」首次由「500輯」首次舉行，將於11月7日周六在台北101水舞廣場登場！不僅擁有眾多美...

市集迷必去！500趴明登場 齊聚30攤美食、手作、似顏繪

由「500輯」主辦的「500趴」進入倒數一天，11月7日周六將於台北101水舞廣場盛大展開，不只擁有有華麗演唱陣容，號召...

零廚藝！微波爐低熱量備餐／莎莎醬優格雞肉捲、甜菜根蔬菜湯

為了保持好身材或有健身習慣，上班族親自下廚準備較低熱量飲食的需求越來越多，但許多租屋族只有小型空間可以使用，沒有配備完善...

美國總統大選膠著中 先來看看川普和拜登手表戴哪款？

美國總統大選膠著中，全世界擁有最高權利的政治領袖雖然還未出爐，但或許先來看看川普與拜登兩人平時喜歡配戴的手表，是哪款？

全球創舉！ 路易莎用咖啡渣製成「咖啡循環杯」

精品平價咖啡品牌路易莎，近年發展「全方位生活門市」，門市數量居全台之冠。路易莎同時也致力於咖啡循環經濟，善盡企業社會責任...

雙11光棍節 丹堤全飲品「買1送1」

雙11光棍節即將到來，丹堤咖啡11/11 (三)當天推出「光棍快樂！咖啡兩杯自己喝」的買1送1快閃活動，活動當日至全台門...

台灣先發！「松本清國際會員App」 於11月9日正式上線

日本連鎖藥妝店「松本清」自2018年進入台灣市場後，已在台拓點13間門市，今年為了服務更多熱愛正宗日本藥妝的消費者，陸續...

國旅大爆發 高雄巨蛋旅展吸引民眾撿便宜

高雄巨蛋國際旅展今天起一連四天在高雄巨蛋盛大展出。由於受到新冠肺炎疫情影響民眾無法出國，而國內疫情相對穩定讓國旅大爆發，...

無蛋的烘焙小點／老師教你做！奶素版杏仁瓦片、燒菓子

如果不加蛋類，也能做出濃郁可口的烘培甜點嗎？

FILA打造斜槓式機能服飾 輕鬆悠遊山林野營與都會運動

冒險從不該停止，沒有什麼事物可以阻擋你的勇氣。特別是露營風盛行的當下，不少人都會想要來一場與大自然的對話，於是FILA就...

2020世界50大最佳酒吧 Indulge / Room by Le Kief 台灣雙上榜

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

牛排咖哩、焗烤咖哩、牡蠣湯咖哩！泰迪農園進駐SOGO

提供多種咖哩料理的「泰迪農園咖哩」，在開幕一年後，自即日起正式於遠東SOGO復興館開設第二間門市。除了推出白咖哩鮭魚麵包...

熱門新聞

7-ELEVEN咖啡「小白單」寄杯時代 12月走入歷史

終於！台中捷運綠線 交通部准予營運

台東海域02：36地震 規模5.4

善終好難…她當年為父拔管 做好坐牢準備

民眾提案放寬16歲可考機車駕照 交通部給答案

上午9時40分台東外海規模5.4地震 最大震度花東彰3級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。