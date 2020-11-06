聽新聞
test
0:00 / 0:00
全球創舉！ 路易莎用咖啡渣製成「咖啡循環杯」
精品平價咖啡品牌路易莎，近年發展「全方位生活門市」，門市數量居全台之冠。路易莎同時也致力於咖啡循環經濟，善盡企業社會責任，過去曾將咖啡麻布袋結合公益，今年再掀綠色革命新突破，將路易莎的咖啡渣回收製成天然質感「咖啡循環杯」，今年11月起陸續取代原本的門市內用杯，成為台灣、甚至是全球咖啡業的創舉。
此外，為邀粉絲們加入支持咖啡循環經濟、友善地球環境，黑卡會員購買咖啡循環杯獨享6折，優惠價426元（定價710元）。
路易莎為讓消費者能夠以平易的價格，享受到更多風味的咖啡，即起也創新推出時尚輕巧的四分之一磅豆包裝，嚴選全球頂級莊園的單品咖啡豆，共8款風味。四分之一磅與半磅咖啡豆全系列皆有75折黑卡優惠，同時也是台灣第一個推出四分之一磅豆時尚輕巧包裝的咖啡品牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言