全球創舉！ 路易莎用咖啡渣製成「咖啡循環杯」

精品平價咖啡品牌路易莎，近年發展「全方位生活門市」，門市數量居全台之冠。路易莎同時也致力於咖啡循環經濟，善盡企業社會責任，過去曾將咖啡麻布袋結合公益，今年再掀綠色革命新突破，將路易莎的咖啡渣回收製成天然質感「咖啡循環杯」，今年11月起陸續取代原本的門市內用杯，成為台灣、甚至是全球咖啡業的創舉。

此外，為邀粉絲們加入支持咖啡循環經濟、友善地球環境，黑卡會員購買咖啡循環杯獨享6折，優惠價426元（定價710元）。