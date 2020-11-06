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雙11光棍節 丹堤全飲品「買1送1」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
丹堤咖啡光棍節全飲品「買一送一」。圖／丹堤提供
丹堤咖啡光棍節全飲品「買一送一」。圖／丹堤提供

雙11光棍節即將到來，丹堤咖啡11/11 (三)當天推出「光棍快樂！咖啡兩杯自己喝」的買1送1快閃活動，活動當日至全台門市出示LINE官方帳號的優惠券畫面，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠。

此外，11/30前丹堤咖啡另推出「飲品隨意點，餐點自己配」活動，凡單點任一飲品，不論品項、尺寸，都可以加購餐點享特價優惠。

(1)配甜點：加49元，送芝芝黑糖珍珠厚片(原價85元)。

(2)配輕食：加59元，送起司牛肉可頌(原價100元)，或火腿濃郁起司可頌(原價100元)，或燻雞活力可頌(原價110元)，或黃金蔬菜丹麥燒餅(原價105元)，或活力燻雞丹麥燒餅(原價110元)。

(3)配美饌：加99元，送蒲燒鯛魚蓋飯(原價158元)，或茄汁鮮菇義大利麵(原價148元)。

相關資訊可查官網：www.dante.com.tw或至丹堤咖啡FB查詢。

咖啡 丹麥 義大利

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