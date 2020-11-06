噶瑪蘭Whisky Bar X 週末炸雞俱樂部 期間限定開吃喝

台味小吃堪稱庶民文化經典，深植人心。無論離家再遠的遊子，每個人心中都有一味「台味小吃」，是離不開的、深植心中的鄉愁。KAVALAN WHISKY BAR噶瑪蘭威士忌酒吧與炸雞品牌「週末炸雞俱樂部」攜手，打造出大人味、期間限定的微醺夜市：「噶瑪蘭小吃部KAVALAN MARKET」！將威士忌融入餐食設計、並帶來多款「大人味」餐點。

雞排刈包、三星蔥花蚵仔煎、油蔥醉雞蓋飯、豆腐乳雞柳、黑白切滷味沙拉、肉燥拌麵、花生捲威士忌冰淇淋等多款餐點，悉數以八款威士忌入菜，這個由11月6日（周五）至29日(周日)、限定24日的「噶瑪蘭小吃部」，一共帶來6款限定「熟成風味」與「在地風味」限定調酒，以及八款台味餐點、令人食欲大開。

其中像是「威士忌肉燥拌麵」的肉燥醬汁是混合威士忌與紹興酒熬煮長達5小時的滷汁，「花生捲威士忌冰淇淋」則傳統的芋頭或花生口味的冰淇淋加入噶瑪蘭威士忌冰淇淋，讓酒香與甜香二合為一。而期間限定特調如「夜市波霸奶」是以反向晶球取代珍珠、帶來爆汁口感，再

使用「噶瑪蘭波本桶單一麥芽威士忌」結合紅玉紅茶與阿里山金萱冷泡茶為底，帶來炭焙、草本香氣與濃濃奶香；「運轉手愛玉冰」使用「噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌」結合玉蘭花為基酒，搭配在地綠茶、以及限定的手工自製抹茶愛玉，帶來濃濃古早味。

只要於活動開頭兩天11月6、7日兩日凡點購「噶瑪蘭小吃部KAVALAN MARKET」期間限定調酒與小食組合前10名消費者（兩日共20名），還可無料獲得噶瑪蘭小吃部限量聯名T-shirt乙件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康