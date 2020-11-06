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台灣先發！「松本清國際會員App」 於11月9日正式上線
日本連鎖藥妝店「松本清」自2018年進入台灣市場後，已在台拓點13間門市，今年為了服務更多熱愛正宗日本藥妝的消費者，陸續於2月在南港CITYLINK、3月在微風信義百貨、4月在微風南京百貨及台中勤美誠品綠園道、5月在微風台北車站、9月在桃園統領廣場展店，打造因應在地便利快速需求與一站購足為主軸的全客層商場，並引進眾多獨家彩妝保養品牌、高CP值的「matsukiyo」松本清獨家都會生活購系列，讓大家在防疫期間也可以到松本清體驗正宗日本藥妝。
松本清國際會員App將於11月9日正式上線，導入電子化會員卡申請流程，使用手機App即可輕鬆下載申辦會員，資料填寫完成立即送5,000點，生日禮最高贈送12,000點。
松本清國際會員為階段式功能開放，第一階段為開放台灣地區的國際會員功能，申請成為松本清國際會員，在結帳時出示手機App會員卡即可累積點數；結帳消費金額每1元即可累積1點，每100點可折抵1元，另會員消費獨享1%超值回饋。
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