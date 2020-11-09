udn買東西雙11 全站送11%購物金 大牌瘋搶111元起
雙11購物節來了！年度電商最大促銷戰，各大電商拚場端牛肉，紛紛推出最猛優惠吸引消費者。深受台灣消費者信任的udn買東西購物中心 至11月15日「11.11燃爆全球購」，上萬件商品下殺111元起，不限金額與名額，下單就送11%購物金！更加碼於11月10日(二)指定時段、11日(三)全天，透過LINE購物，全站還可享LINE POINTS 11%回饋！
除商品下殺價格很香很甜外，udn買東西購物中心 推出多重累加好康，例如：新會員領1,500紅包、簽到分享抽Dyson、集點加價111元換口罩、Switch與iPhone整點快閃瘋搶、11家銀行參與高額回饋，其中永豐銀行分期滿額送10,000元刷卡金。
每逢雙11必買三大類商品：3C品牌家電、服飾美妝精品、餐券快消用品。但今年受疫情影響，「宅生活」發威，大眾更重視防疫觀念與在家烹飪，因此居家清潔消毒備品、抗菌空氣清淨機、鍋具食器...等，勢必會是今年雙11另一波搶購熱銷品！
▼集點換購只要111元▼ SK機能面料可水洗口罩(共4片)
udn買東西獨家價>點此查看>
▼德國製下殺42折▼ WMF Profi 不鏽鋼平底鍋28cm
udn買東西獨家價，送橄欖木鍋鏟>點此查看
▼72小時抗臭，50倍抗菌▼ 日本ARIEL史上最強抗菌洗衣精720gx12包
udn買東西超低價，箱購好優惠>點此查看
▼限時下殺7折▼ LG PuriCare 360°空氣清淨機(超淨化大白)
udn買東西獨家價>點此查看
▼LINE POINTS 11%回饋▼ 小淘氣 透氣乾爽紙尿褲(M-XL)
udn買東西獨家價>點此查看
查看更多強檔優惠> >百大品牌全球購>
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言