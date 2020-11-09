udn買東西雙11 全站送11%購物金 大牌瘋搶111元起

雙11購物節來了！年度電商最大促銷戰，各大電商拚場端牛肉，紛紛推出最猛優惠吸引消費者。深受台灣消費者信任的udn買東西購物中心 至11月15日 「11.11燃爆全球購」 ，上萬件商品下殺111元起，不限金額與名額，下單就送11%購物金！更加碼於11月10日(二)指定時段、11日(三)全天，透過LINE購物，全站還可享LINE POINTS 11%回饋！

除商品下殺價格很香很甜外，udn買東西購物中心 推出多重累加好康，例如： 新會員領1,500紅包 、 簽到分享抽Dyson 、 集點加價111元換口罩 、 Switch與iPhone整點快閃瘋搶 、 11家銀行參與高額回饋 ，其中永豐銀行分期滿額送10,000元刷卡金。

每逢雙11必買三大類商品：3C品牌家電、服飾美妝精品、餐券快消用品。但今年受疫情影響，「宅生活」發威，大眾更重視防疫觀念與在家烹飪，因此居家清潔消毒備品、抗菌空氣清淨機、鍋具食器...等，勢必會是今年雙11另一波搶購熱銷品！

▼集點換購只要111元▼ SK機能面料可水洗口罩(共4片)

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udn買東西雙11，SK機能面料可水洗口罩，111元換購。 （圖片來源：udn買東西提供）

▼德國製下殺42折▼ WMF Profi 不鏽鋼平底鍋28cm

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udn買東西雙11，德國製WMF Profi 不鏽鋼平底鍋28cm，獨家再送橄欖木鍋鏟再送。 （圖片來源：udn買東西提供）

▼72小時抗臭，50倍抗菌▼ 日本ARIEL史上最強抗菌洗衣精720gx12包

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udn買東西雙11，日本ARIEL史上最強抗菌洗衣精，箱購超優惠。 （圖片來源：udn買東西提供）

▼限時下殺7折▼ LG PuriCare 360°空氣清淨機(超淨化大白)

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udn買東西雙11，LG PuriCare 360°空氣清淨機，獨家7折。 （圖片來源：udn買東西提供）

▼LINE POINTS 11%回饋▼ 小淘氣 透氣乾爽紙尿褲(M-XL)

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udn買東西雙11，小淘氣 透氣乾爽紙尿褲(M-XL)，箱購獨家價。 （圖片來源：udn買東西提供）