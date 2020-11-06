國旅大爆發 高雄巨蛋旅展吸引民眾撿便宜

高雄巨蛋國際旅展今天起一連四天在高雄巨蛋盛大展出。由於受到新冠肺炎疫情影響民眾無法出國，而國內疫情相對穩定讓國旅大爆發，吸引眾多業者踴躍參展，人氣住宿最低下殺1.2折起，吸引消費者逛展搶好康。

這次展出規模254格攤位，近120家業者，還有北部飯店首度南下參展，陣容包含「H2O水京棧、寒舍集團飯店、台北君悅、台北大直英迪格、天閣集團、福華、華園、義大皇家、義大天悅、承億文旅集團...等飯店」。全文創設計旅店品牌龍頭「承億文旅集團」回饋長期支持旅店的旅人，推出線上超值住房優惠搶攻國旅市場，供商務出差或出遊玩樂的旅人多重選擇，祭出超值優惠「六館聯合住宿券」，雙人平日2,088元起、四人3,388元起，購買10張住宿券即加碼再贈1張住宿券。