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國旅大爆發 高雄巨蛋旅展吸引民眾撿便宜

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄巨蛋國際旅展今天起一連四天在高雄巨蛋盛大展出。由於受到新冠肺炎疫情影響民眾無法出國，而國內疫情相對穩定讓國旅大爆發，吸引眾多業者踴躍參展。記者劉學聖／攝影
高雄巨蛋國際旅展今天起一連四天在高雄巨蛋盛大展出。由於受到新冠肺炎疫情影響民眾無法出國，而國內疫情相對穩定讓國旅大爆發，吸引眾多業者踴躍參展。記者劉學聖／攝影

高雄巨蛋國際旅展今天起一連四天在高雄巨蛋盛大展出。由於受到新冠肺炎疫情影響民眾無法出國，而國內疫情相對穩定讓國旅大爆發，吸引眾多業者踴躍參展，人氣住宿最低下殺1.2折起，吸引消費者逛展搶好康。

這次展出規模254格攤位，近120家業者，還有北部飯店首度南下參展，陣容包含「H2O水京棧、寒舍集團飯店、台北君悅、台北大直英迪格、天閣集團、福華、華園、義大皇家、義大天悅、承億文旅集團...等飯店」。全文創設計旅店品牌龍頭「承億文旅集團」回饋長期支持旅店的旅人，推出線上超值住房優惠搶攻國旅市場，供商務出差或出遊玩樂的旅人多重選擇，祭出超值優惠「六館聯合住宿券」，雙人平日2,088元起、四人3,388元起，購買10張住宿券即加碼再贈1張住宿券。

為迎接年底的聚餐旺季，業者推出超值餐券優惠。H2O 水京棧國際酒祭出平假日聯合餐券，烤鴨1鴨3吃或晚餐主餐2客，2選1只要1,699元／張。台北喜來登大飯店推出海陸雙拼雙人券3,999元(約56折)。寒舍艾麗酒店推出「美國PRIME頂級肋眼牛排」或「龍蝦海鮮拼盤」，不分平假日，旅展價999元／組，加價499元升等套餐。

高雄巨蛋國際旅展今天起一連四天在高雄巨蛋盛大展出，吸引眾多業者踴躍參展。記者劉學聖／攝影
高雄巨蛋國際旅展今天起一連四天在高雄巨蛋盛大展出，吸引眾多業者踴躍參展。記者劉學聖／攝影
高雄巨蛋國際旅展今天起一連四天在高雄巨蛋盛大展出。由於受到新冠肺炎疫情影響民眾無法出國，而國內疫情相對穩定讓國旅大爆發，吸引眾多業者踴躍參展。記者劉學聖／攝影
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高雄巨蛋國際旅展今天起一連四天在高雄巨蛋盛大展出。由於受到新冠肺炎疫情影響民眾無法出國，而國內疫情相對穩定讓國旅大爆發，吸引眾多業者踴躍參展。記者劉學聖／攝影
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住宿券 疫情

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