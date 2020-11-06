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無蛋的烘焙小點／老師教你做！奶素版杏仁瓦片、燒菓子

聯合報 / 文／黃競慧、黃景龍
杏仁瓦片酥鬆可口。圖／上優文化提供
杏仁瓦片酥鬆可口。圖／上優文化提供

如果不加蛋類，也能做出濃郁可口的烘培甜點嗎？

在家也能輕鬆完成無蛋奶素版本小點心，杏仁瓦片、燒果子製作方法簡單，與家人同享或當伴手禮送朋友，都很適合喔。來跟專業烘培老師教學撇步，烘培新手入門一點也不難！

【第一道：杏仁瓦片】（奶素版）

用湯匙背面將麵糊向外抹平，愈薄愈好。圖／上優文化提供
用湯匙背面將麵糊向外抹平，愈薄愈好。圖／上優文化提供

份量：麵糊530公克

烤箱預熱：上下火150／150℃

●準備材料 (單位：g)

低筋麵粉 60、糖粉 80、白銀耳粉 2、無鹽奶油 60、雪蓮子水 75、奶水 75、杏仁片 120、南瓜籽片 60

●製作方法：

攪拌部分

步驟1.低筋麵粉、糖粉、白銀耳粉過篩，無鹽奶油隔水加熱融化放涼備用。

步驟2.過篩低筋麵粉、糖粉、白銀耳粉、加入雪蓮子水、奶水混和拌勻。

步驟3.再加入融化的奶油混和拌勻。倒入杏仁片、南瓜籽片混和拌勻。

整形、入爐部分

步驟4.拌好的糊靜置30分鐘備用。

步驟5.用湯匙將麵糊入防沾紙盤中，50元硬幣大小，用湯匙背面將麵糊向外抹平，愈薄愈好。

步驟6.放入烤箱，上下火150／150℃，烤約20分鐘至金黃，取出後立刻冷卻。

【第二道：燒菓子】（奶素版）

燒菓子外型可愛。圖／上優文化提供
燒菓子外型可愛。圖／上優文化提供

份量：15個

烤箱預熱：上下火170／160℃

●準備材料 (單位：g)

材料 A

低筋麵粉 150、糖粉 50、泡打粉 0.5、肉桂粉 5、可可粉 5

材料Ｂ

牛奶 75、無鹽奶油 30、轉化糖漿 5

材料C

地瓜餡 225、白豆沙 225

●製作方法：

攪拌、分割部分

步驟1.「材料A」過篩入攪拌缸中，加入「材料B」。

步驟2.混勻成糰後即可，不要過度搓揉，以免影響成品口感，打好麵糰放置鬆弛15分鐘。

步驟3.麵糰分成15等份，每個20公克，揉成小球狀。

步驟4.「材料C」放入攪拌剛打勻成內餡，將打好內餡分成15等份，每個30公克，揉成球狀。

整形、入爐部分

步驟5.麵皮壓扁成外圍較薄、中心較厚的皮，放入分割好的餡料，收口壓合捏緊。

步驟6.捏好後，收口朝下，滾圓，再搓成長條型，整齊排放在烤盤上。

步驟7.放入烤箱，上下火170／160℃，烘烤15分鐘，等到表面微膨漲即熟。

【書名：《無蛋的烘焙小點》、作者：黃競慧老師、黃景龍主廚、圖文提供：上優文化、整理：記者柯意如】

書名／《無蛋的烘焙小點》、作者／黃競慧老師、黃景龍主廚、圖／上優文化提供
書名／《無蛋的烘焙小點》、作者／黃競慧老師、黃景龍主廚、圖／上優文化提供

整形 甜點 可可

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