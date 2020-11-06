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FILA打造斜槓式機能服飾 輕鬆悠遊山林野營與都會運動
冒險從不該停止，沒有什麼事物可以阻擋你的勇氣。特別是露營風盛行的當下，不少人都會想要來一場與大自然的對話，於是FILA就打造了跨界都會運動與山林野營的機能服飾，讓人能輕易切換不同場合，也不用改變穿搭。而The North Face Urban Exploration則自探險登山中汲取了靈感，應用於城市進行探索，創作出迷你系列，透過明亮配色，開啟城市冒險的想像。
今年秋冬FILA為熱衷登山露營的人，以義式運動美學，融合Personal Periormance自主訓練系列和Outdoor戶外探索系列打造新裝，並強化防風、防水、夜間反光及吸濕排汗等必備機能。服飾內裡採用Thermal蓄熱保溫纖維，內含金屬氧化物微粒子纖維，能吸收陽光與人體放射的紅外線，將熱能轉化成保溫效果。設計融入山形紋元素，呈現在運動背心、五分運動貼身褲、滑雪衫風衣等新款，將野營山林元素貫穿全系列。此外，FILA還推出1997山系戶外復古運動鞋，利用麂皮與大地色系翻新解構，搭配仿輪胎橡膠大底，提供抓地力及防滑效果。
The North Face的支線Urban Exploration品牌則利用電光紫色與城市光影結合，創造出Cyber Grape迷你系列，意指從山林過渡到都市。這系列共有10款中性設計服飾，包括羽絨外套和附加防水塗層的長褲，裝飾了林木啡色以及紫色可雙面穿羊毛外套，正與秋季的大地顏色和質感互相呼應。保暖性十足之外，設計還加入了街頭服飾元素，能搭配出符合城市冒險風格的穿搭。
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