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FILA打造斜槓式機能服飾 輕鬆悠遊山林野營與都會運動

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
FILA打造了跨界都會運動與山林野營的機能服飾，讓人能輕易切換不同場合，也不用改變穿搭。圖／FILA提供
FILA打造了跨界都會運動與山林野營的機能服飾，讓人能輕易切換不同場合，也不用改變穿搭。圖／FILA提供

冒險從不該停止，沒有什麼事物可以阻擋你的勇氣。特別是露營風盛行的當下，不少人都會想要來一場與大自然的對話，於是FILA就打造了跨界都會運動與山林野營的機能服飾，讓人能輕易切換不同場合，也不用改變穿搭。而The North Face Urban Exploration則自探險登山中汲取了靈感，應用於城市進行探索，創作出迷你系列，透過明亮配色，開啟城市冒險的想像。

今年秋冬FILA為熱衷登山露營的人，以義式運動美學，融合Personal Periormance自主訓練系列和Outdoor戶外探索系列打造新裝，並強化防風、防水、夜間反光及吸濕排汗等必備機能。服飾內裡採用Thermal蓄熱保溫纖維，內含金屬氧化物微粒子纖維，能吸收陽光與人體放射的紅外線，將熱能轉化成保溫效果。設計融入山形紋元素，呈現在運動背心、五分運動貼身褲、滑雪衫風衣等新款，將野營山林元素貫穿全系列。此外，FILA還推出1997山系戶外復古運動鞋，利用麂皮與大地色系翻新解構，搭配仿輪胎橡膠大底，提供抓地力及防滑效果。

FILA TRAIL DAEMON 1997山系戶外復古運動鞋2,480元。圖／FILA提供
FILA TRAIL DAEMON 1997山系戶外復古運動鞋2,480元。圖／FILA提供

The North Face的支線Urban Exploration品牌則利用電光紫色與城市光影結合，創造出Cyber Grape迷你系列，意指從山林過渡到都市。這系列共有10款中性設計服飾，包括羽絨外套和附加防水塗層的長褲，裝飾了林木啡色以及紫色可雙面穿羊毛外套，正與秋季的大地顏色和質感互相呼應。保暖性十足之外，設計還加入了街頭服飾元素，能搭配出符合城市冒險風格的穿搭。

FILA為熱衷登山露營的戶外休閒運動愛好者推出全系列機能服飾。圖／FILA提供
FILA為熱衷登山露營的戶外休閒運動愛好者推出全系列機能服飾。圖／FILA提供

FILA ADVANTURE風行山林系列服飾具備戶外運動必備機能，並提供良好保暖效果，滿足OUTDOOR穿搭需求。圖／FILA提供
FILA ADVANTURE風行山林系列服飾具備戶外運動必備機能，並提供良好保暖效果，滿足OUTDOOR穿搭需求。圖／FILA提供

The North Face Urban Exploration Cyber Grape系列夾克12,380元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration Cyber Grape系列夾克12,380元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration Cyber Grape系列夾克12,380元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration Cyber Grape系列夾克12,380元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration Cyber Grape系列外套20,380元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration Cyber Grape系列外套20,380元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration Cyber Grape系列長褲6,800元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration Cyber Grape系列長褲6,800元。圖／The North Face提供

露營 保暖

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