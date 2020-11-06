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2020世界50大最佳酒吧 Indulge / Room by Le Kief 台灣雙上榜

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
原本已是世界50大最佳酒吧的Indulge，餐食、酒水都各自風味、各擅勝場。圖 / 翻攝自Indulge實驗餐酒館臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
原本已是世界50大最佳酒吧的Indulge，餐食、酒水都各自風味、各擅勝場。圖 / 翻攝自Indulge實驗餐酒館臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

2020年世界最佳50大酒吧（The World's 50 Best Bars 2020）繼日前公布Top 50至100名後，今晚再度宣布了Top 50的全數名單。其中Indulge實驗餐酒館與Room by Le Kief雙雙入圍，分別獲得43與46名佳績，而Top 1至Top 3則分別是位於英國倫敦的Connaught Bar、位於美國紐約Dante，以及位於雅典希臘的The Clumsies。

Indulge實驗餐酒館創辦人王偉勳（Aki）原本已以「Indulge實驗餐酒館」同時拿下亞洲50大酒吧、世界50大酒吧、米其林餐盤推薦三項肯定，近期更於市民大道四段、鄰近微風廣場開設全新KoHi &咖啡酒館。Indulge實驗餐酒館過往屢屢將不同元素如茶、五行，以創意方式呈現，十一月最新限定餐酒則以「破布子」為發想，並以清粥小菜為概念，將米餅、海苔分別象徵清粥與海苔醬，勾對上威士忌的肉質香氣，帶來創意的滋味享樂。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

單純欣賞空間設計已經散發強烈實驗意味Room by Le Kief，強調顛覆傳統、沒有經典調酒，但將餐酒搭配帶來全新體驗。今年不僅首次入圍亞洲50大、也同時進入世界50大排名，值得一提的是：今年也是少見世界最佳50榜單上有兩間台灣酒吧入選，象徵了台灣品飲水準的又一高峰。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

強調實驗精神的Room by Le Kief，每季更新酒單、帶來風味全新感受。圖 / 翻攝自Room by Le Kief臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
強調實驗精神的Room by Le Kief，每季更新酒單、帶來風味全新感受。圖 / 翻攝自Room by Le Kief臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

位於倫敦Connaught飯店內的Connaught Bar，拿下2020年世界50大最佳酒吧冠軍，同時也成為2020歐洲最佳酒吧。圖 / 翻攝自ig。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
位於倫敦Connaught飯店內的Connaught Bar，拿下2020年世界50大最佳酒吧冠軍，同時也成為2020歐洲最佳酒吧。圖 / 翻攝自ig。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕 希臘

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