牛排咖哩、焗烤咖哩、牡蠣湯咖哩！泰迪農園進駐SOGO

提供多種咖哩料理的「泰迪農園咖哩」，在開幕一年後，自即日起正式於遠東SOGO復興館開設第二間門市。除了推出白咖哩鮭魚麵包盅、焗烤舒康雞腿咖哩筆管麵等SOGO限定料理外，11月9日至11月13日期間，還有1111雙人優惠套餐，原價約1,500元，限時優惠1,111元。

泰迪農園咖哩本次以新宿風咖哩混搭白醬作為基底，推出「焗烤系列」。其中「焗烤舒康雞腿咖哩飯」加入無用藥飼養的舒康雞腿肉，還有雙色乳酪絲焗烤上桌，每份330元，另外還有「焗烤舒康雞腿咖哩筆管麵」可供選擇，每份330元。另外店內也以帝國風咖哩為底，搭配美國Prime等級牛背肩肉，推出「焗烤穀飼牛肉咖哩飯」、「焗烤穀飼牛肉咖哩筆管麵」，均為360元。

針對愛吃牛排的民眾，則以10盎司的自然牛牛排，依照不同部位，打造出「羽下牛排咖哩」、「紐約客牛排咖哩」，各為580、780元。另外還有以2L級廣島牡蠣，搭配北海道湯咖哩，推出「廣島牡蠣湯咖哩」，每份480元。

為呼應百貨公司的用餐型態，泰迪農園咖哩SOGO復興店也於14:00～17:00供應下午茶套餐，提供白咖哩鮭魚麵包盅（280元〉、歐式下午茶煙燻鮭魚套餐（320元）、歐式下午茶蜜柚鴨胸套餐（320元〉。並有香蕉巧克力格子鬆餅、原味楓糖格子鬆餅、卡士達千層蛋糕、咖啡萊姆葡萄蛋糕等點心選擇。