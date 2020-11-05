8人同行送「帝王蟹1隻」！「旭集」加碼螃蟹大餐無限吃

饗賓集團旗下的日式料理吃到飽餐廳「旭集」，自即日起推出「蟹王祭」憂或活動，只要8名成人同行用餐，就可贈送「帝王蟹」1隻。若僅有2成人用餐，也可享帝王蟹加購優惠。除此之外，現場也無限供應松葉蟹、旭蟹、花蟹等蟹類料理，讓民眾可以大吃特吃一番。

位於遠百信義A13的旭集，佔地350坪，提供288席座位。店內以生盛、巧鮨、和揚、旨燒等不同的主題，規劃有9大日系料理餐區，呈現出懷石料理、鐵板燒、烤物、湯品等不同菜色，自開幕以來，已是信義區的高人氣吃到飽餐廳之一。

自即日起至11月30日期間，凡8位成人同行到旭集以原價用餐，即贈送重量超過１公斤的「帝王蟹1隻」。每再多集滿8位成人一同用餐，再加送１隻帝王蟹。包括平假日午餐、晚餐均限量供應。若有2位以上成人用餐，現場也可享帝王蟹1隻888元的加購優惠。（均需預先訂位）

除了帝王蟹的優惠方案外，旭集也以帝王蟹、松葉蟹、旭蟹、花蟹、青蟹和佐渡花蟹等食材，推出各項蟹料理吃到飽。而同集團的「饗饗」，也推出時令旭蟹、藍花蟹、沙公、蟹鉗時蔬佐柚香味噌、酥炸軟殼蟹、蟹肉餅佐塔塔醬等菜色。至於「饗食天堂」，則有清蒸三點蟹、藍花蟹、牛腳蟹及蒜爆香辣蟹等料理。「饗泰多」泰式風格餐廳，至12月15期間，限時推出沙公粉絲煲、濃香咖哩炒蟹、黑胡椒爆炒鮮蟹、珍品辛香辣炒蟹，讓愛吃蟹的民眾可以享受時令滋味。