設計成王道！RADO聯手英建築雜誌 設計周月底線上開催

透過重新組合、排列，結構被放大、變形，展現出或優雅壯闊、輕巧的不同印象，這、就是設計的魅力所在。除了帶來實用可能，也從五感帶來更為愉悅的感受。專注於精密陶瓷與設計的瑞士腕表品牌「雷達（RADO）」聯手英國知名建築設計雜誌《Dezeen》， 舉辦了品牌首屆的「線上設計周」！透過四款True Square真我方形系列設計師限量款，帶來設計新花火。

在這項設計周期間，雷達邀請到四組設計師團隊：義大利的雙人組合FormaFantasma、英國設計師Tej Chauhan、印度雙人團隊Thukral & Tagra，以及來自日本的YOY。四個設計單位將以True Square真我方形系列為靈感，個別推出限量表款，未來並將正式量產販售。首波公佈的兩只限量表款分別以純粹的黑與白為主色調，一者刻意大量遮蔽表面、一者則以顏色展現刻度的明顯反差、帶來直觀的辨識度。這項設計周更預計將在11月30日至12月4日展開，每天都會有一組設計團隊與雷達採取線上對談，最後並於12月4日於Dezeen網站公佈最佳人氣設計獎、令人期待。