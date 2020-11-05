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設計成王道！RADO聯手英建築雜誌 設計周月底線上開催
透過重新組合、排列，結構被放大、變形，展現出或優雅壯闊、輕巧的不同印象，這、就是設計的魅力所在。除了帶來實用可能，也從五感帶來更為愉悅的感受。專注於精密陶瓷與設計的瑞士腕表品牌「雷達（RADO）」聯手英國知名建築設計雜誌《Dezeen》， 舉辦了品牌首屆的「線上設計周」！透過四款True Square真我方形系列設計師限量款，帶來設計新花火。
在這項設計周期間，雷達邀請到四組設計師團隊：義大利的雙人組合FormaFantasma、英國設計師Tej Chauhan、印度雙人團隊Thukral & Tagra，以及來自日本的YOY。四個設計單位將以True Square真我方形系列為靈感，個別推出限量表款，未來並將正式量產販售。首波公佈的兩只限量表款分別以純粹的黑與白為主色調，一者刻意大量遮蔽表面、一者則以顏色展現刻度的明顯反差、帶來直觀的辨識度。這項設計周更預計將在11月30日至12月4日展開，每天都會有一組設計團隊與雷達採取線上對談，最後並於12月4日於Dezeen網站公佈最佳人氣設計獎、令人期待。
而如果喜愛設計，除了耳熟能詳的Red Dot紅點設計，另外iF Design Award也是不容錯過的風向指標。2020年iF World Design的得獎名單中，NOMOS的Tangente Sport neomatik 42 Datum腕表與Sternglas的Naos Automatik，兩造皆出自德國製造，並同屬簡約設計風格，前者是品牌少見的運動風設計並具備300米防水性能；後者雖然在台灣並無代理商，但以高度簡約的表面設計，並在後底蓋展示精密、工業風鮮明的機芯打磨，馭繁於簡、展現德國一以貫之的設計美學主流。
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