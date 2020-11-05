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雙11購物潮IKEA不缺席 限時5天「網購85折」滿800免運
因應雙11購物季，IKEA宜家家居首次推出限時5天(11/7-11/11)雙11網路購物優惠，包括居家收納、寢具織品、餐廚烹飪、燈具照明以及家飾品類別全面85折，單筆滿額800元再享7-Eleven超商免運費。
秋冬季節如何打造溫暖居家佈置與臥室，可透過選擇舒適被套，或選擇更換抱枕、搭配蓋毯，就能讓室內空間更顯溫暖。IKEA限時5天的雙11網購85折優惠中，KLUBBSPORRE人體工學枕、能淨化室內空氣的GUNRID空氣淨化窗簾，都在這次雙11購物季的特價類別當中。
除了寢具織品外，燈具照明全也全面85折，光線是居家氛圍重要元素，IKEA熱銷造型桌燈TÄRNABY桌燈原價649元，折扣後552元，古典別緻的外型設計適合作為床頭燈或情境燈。FORSÅ工作燈原價599元，折扣後509元，有適合閱讀的集中式燈光以及可調式燈臂和燈頭，方便使用在書桌、床或沙發旁閱讀。
另有超過百項收納好物，以及餐廚烹飪用具全部85折，只要於IKEA線上購物結帳時輸入優惠代碼「EC20DEL15」，完成付款即享有商品優惠。
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