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2021染髮趨勢！韓妞瘋「區塊染」超好看，4色最好入手

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
2021髮色趨勢「區塊染」。圖／AVEDA提供
2021髮色趨勢「區塊染」。圖／AVEDA提供

2021年將至，頭髮也該換點顏色了，從2020年起，怪奇比莉、Dua Lipa，甚至韓劇「梨泰院」中女主角帶動起漸層布丁頭的風潮，但韓妞們已經更進一步，現在瘋狂染起「區塊染」，從小區塊的挑染，變成大區塊的色塊，可以用2～3種顏色混搭，看來搶眼度十足。

AVEDA南韓知名設計師Jay Blank，就發表了3款區塊染的髮型，頭髮不分長短，先剪出俐落感十足的髮型，再染出大區塊的色塊，可以是和諧、也能衝突。

最推薦4款顏色，包括湖水藍、墨綠、紅紫色及灰紫色，看似大膽，但其實持久度高，且每個人都適合挑戰這樣的顏色。

髮型師則表示，區塊染的重點，就是要做出「衝突感」，但區塊大小，可以視每個人髮型而定，譬如有人只染瀏海，或者也能創造大色塊的造型。

AVEDA搭配區塊染風格，也推出花植極光染，染劑中含有夏威夷核果油、向日葵種籽油、蓖麻油、荷荷芭油等滋潤配方，持色力高、染膏氣味低，染完後也能讓髮色看來更有光澤。

AVEDA南韓知名設計師Jay Blank。圖／AVEDA提供
AVEDA南韓知名設計師Jay Blank。圖／AVEDA提供
女孩挑戰區塊染，可以先從小範圍開始。圖／AVEDA提供
女孩挑戰區塊染，可以先從小範圍開始。圖／AVEDA提供
短髮的區塊染，更有造型感。圖／AVEDA提供
短髮的區塊染，更有造型感。圖／AVEDA提供
女孩挑戰區塊染，可以先從小範圍開始。圖／AVEDA提供
女孩挑戰區塊染，可以先從小範圍開始。圖／AVEDA提供
區塊染的重點，在於顏色的衝突。圖／AVEDA提供
區塊染的重點，在於顏色的衝突。圖／AVEDA提供
長髮的區塊染，可以針對單一部位染髮。圖／AVEDA提供
長髮的區塊染，可以針對單一部位染髮。圖／AVEDA提供

髮型 AVEDA

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