質感派對「500趴」周六登場！台北101水舞廣場布展直擊

後疫情時代，下半年台灣大型戶外活動熱鬧紛呈，11月最不容錯過的「500趴」將於本周六（11/7）在台北101水舞廣場盛大展開。500輯（500 Times）本次攜手草字頭團隊、設計師葉忠宜、蘇打綠團長阿福及好家在台灣，發揮專業合作策展，耗時數月打造「500趴」，完美陣容乘載著獨家設計餐飲、藝術家似顏繪快閃、好感風格手作，以及最炙手可熱的音樂表演組合，前所未見的一日質感玩樂派對，值得拭目以待。

「500趴」裡裡外外貫串著《500輯》世代混搭、質感重擊的鮮明精神，本次操刀空間設計的草字頭創辦人黃偉倫（Frank）今（11/5）日也到場關心布展狀況。時間推回幾個月前，黃偉倫參訪聯合報林口印刷廠，了解印製流程，看著一絲不苟印刷職人進行作業，聽著印刷職人分享故事，字字句句累積著近70年的印刷歷史，讓他對「500趴」的空間設計輪廓漸漸清晰。

「《500輯》有它的定位，像是產生世代間對撞等特質，這件事就像art direction，尤其是親睹緊繃而精準的印報現場後，相當具有啟發性，也讓我們更不放過自己，各種印刷廠元素一定要用進來，像是四色印刷的鋁板來做招牌。」此外，活動當天也可以發現，現場設計出兩個廊道，鋪著滿滿的《500輯》，黃偉倫藉此隱喻報紙生產過程，最終連到報紙的終極型態——書報攤。

「500趴」進入倒數計時，除了關注細節滿分的空間設計，現場將有最華麗的演唱組合輪番上陣，包含魏如萱、金張震嶽、美秀集團、吳卓源、動力火車、鹿洐人、海豚刑警等接力演出；獨家品牌齊聚市集，例如米其林二星餐廳RAW團隊首次出攤、Simple Kaffa聯手春池玻璃、Sinasera 24攜手世界麵包大賽冠軍陳耀訓、晶華酒店主廚首次參與戶外市集、Draft Land帶來特調，還有森³ sunsun museum、披薩有張臉、nom nom、好食光Keya Jam、日本生吐司嵜SAKImoto Bakery、溫事、男子漢泡飯、津美妙、tiger milk等數十間質感品牌攤位。《500輯》號召大家一起來開趴，共享冬日美好時光。

【活動資訊】

500趴 ── 世代混搭╳質感重擊

活動時間：11月7日（六）11:00—20:00

活動地點：台北101水舞廣場（近捷運台北101/世貿站4號出口 ）