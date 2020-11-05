「質物霽畫」全新服裝品牌file 大茂黑瓜、窗花成靈感

質物霽畫的主理人李霽、國內設計師品牌if&n蔡宜芬、ZOODY李匯敏，共同舉辦「永續再生 未來語彙——時尚跨領域聯展」，並首度發表由李霽創立的全新服裝品牌「file」，透過co.Fashion平台、紡拓會和經濟部工業局時尚跨界整合旗艦計畫的協辦，即起在「質物霽畫」靜態發表file的第一季作品，揉合台灣意象、環保意識，讓訂製服反映出當下的環境與人情。

質物霽畫創辦人暨file品牌總監李霽表示，「file的誕生，來自於對當下環境的觀察，因為衣服是最接近身體的一層建築，所以用服裝來回應環境、與環境對話，並且在設計上講究手感的細節。」因此在開發全新環保布料時，也結合台灣人的共有記憶和在地人情，例如以大眾熟知的「大茂黑瓜罐頭」作為發想，轉化其中的圖像與色彩，重新製作成馬賽克磚緹花面料，運用特殊紗線、環保天絲棉，採色紗搭配原紗本色，以達到省水環保製程；或是以餘布、邊角來製作服裝；而洋溢古早品味的窗花，則成為服裝上若隱若現的線條細節，在硬挺面料中表現層次感，並且以手工串珠作為點綴。