快訊

閃電颱風今晚起挾雨襲東半部 明天降雨熱區看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「質物霽畫」全新服裝品牌file 大茂黑瓜、窗花成靈感

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
file品牌總監李霽發表首作，與if&n創辦人蔡宜芬、ZOODY創辦人李匯敏合作。圖／質物霽畫提供
file品牌總監李霽發表首作，與if&n創辦人蔡宜芬、ZOODY創辦人李匯敏合作。圖／質物霽畫提供

質物霽畫的主理人李霽、國內設計師品牌if&n蔡宜芬、ZOODY李匯敏，共同舉辦「永續再生 未來語彙——時尚跨領域聯展」，並首度發表由李霽創立的全新服裝品牌「file」，透過co.Fashion平台、紡拓會和經濟部工業局時尚跨界整合旗艦計畫的協辦，即起在「質物霽畫」靜態發表file的第一季作品，揉合台灣意象、環保意識，讓訂製服反映出當下的環境與人情。

質物霽畫創辦人暨file品牌總監李霽表示，「file的誕生，來自於對當下環境的觀察，因為衣服是最接近身體的一層建築，所以用服裝來回應環境、與環境對話，並且在設計上講究手感的細節。」因此在開發全新環保布料時，也結合台灣人的共有記憶和在地人情，例如以大眾熟知的「大茂黑瓜罐頭」作為發想，轉化其中的圖像與色彩，重新製作成馬賽克磚緹花面料，運用特殊紗線、環保天絲棉，採色紗搭配原紗本色，以達到省水環保製程；或是以餘布、邊角來製作服裝；而洋溢古早品味的窗花，則成為服裝上若隱若現的線條細節，在硬挺面料中表現層次感，並且以手工串珠作為點綴。

李霽首度進軍時裝圈的斜槓作品，是與女裝服飾品牌if&n主理人蔡宜芬、台灣鞋履設計師品牌ZOODY設計師李匯敏共同合作，推出第一季，第二季預計於明年3月發表，「永續再生 未來語彙——時尚跨領域聯展」在質物霽畫的3樓展出，展期將至12月3日止，並於現場同步開放預售。

以大眾熟知的「大茂黑瓜罐頭」作為發想，轉化其中的圖像粉、綠圖像色彩製作成馬賽克磚緹花面料。圖／質物霽畫提供
以大眾熟知的「大茂黑瓜罐頭」作為發想，轉化其中的圖像粉、綠圖像色彩製作成馬賽克磚緹花面料。圖／質物霽畫提供
取台灣古老的窗花為意象，創作面料細節。圖／質物霽畫提供
取台灣古老的窗花為意象，創作面料細節。圖／質物霽畫提供
（左起）if&n創辦人蔡宜芬、ZOODY創辦人李匯敏、file品牌總監李霽。圖／質物霽畫提供
（左起）if&n創辦人蔡宜芬、ZOODY創辦人李匯敏、file品牌總監李霽。圖／質物霽畫提供
（左起）if&n創辦人蔡宜芬、file品牌總監李霽、模特兒劉欣瑜。圖／質物霽畫提供
（左起）if&n創辦人蔡宜芬、file品牌總監李霽、模特兒劉欣瑜。圖／質物霽畫提供
在靜態發表現場，李霽正與嘉賓說明file服裝第一季的概念。圖／質物霽畫提供
在靜態發表現場，李霽正與嘉賓說明file服裝第一季的概念。圖／質物霽畫提供
取材自台灣傳統的窗花意象，製成半透明的刺繡斗篷。圖／質物霽畫提供
取材自台灣傳統的窗花意象，製成半透明的刺繡斗篷。圖／質物霽畫提供

品牌

延伸閱讀

科技．人文聯合講座／以照顧服務為司機賦權，為高齡社會預備

影／機械設備廠老闆斜槓考16張證照 創精品咖啡

周思潔年燒千萬斜槓當網紅 逢愛犬驟逝骨灰伴身噴淚

工研院院士建言 衝數位科技、培養斜槓人才

相關新聞

SOGO周年慶人氣爆場 App一分鐘湧3萬筆流量買到網路癱瘓

對百貨人來說，看到人潮湧現心就先安心了一半。遠東SOGO台北店周年慶今起一連展開12天，11點開店前已集結超過5千位民眾...

Superdry不撤台了！明年換代理商接手重整市場

英國潮牌Superdry昨日因為雙北唯一的據點將收攤，因此傳出品牌要如同退出中國市場，撤離台灣的消息。雖然香港代理商Ba...

質感派對「500趴」周六登場！台北101水舞廣場布展直擊

後疫情時代，下半年台灣大型戶外活動熱鬧紛呈，11月最不容錯過的「500趴」將於本周六（11/7）在台北101水舞廣場盛大...

「質物霽畫」全新服裝品牌file 大茂黑瓜、窗花成靈感

質物霽畫的主理人李霽、國內設計師品牌if&n蔡宜芬、ZOODY李匯敏，共同舉辦「永續再生 未來語彙——時尚跨領域聯展」，...

昆凌前進COACH耶誕快閃店 為「小小哲學大師」找禮物

在疫情籠罩全球之際，COACH於台北開設全球唯一Holiday限定主題快閃店，將充滿濃厚耶誕氛圍的美國紐約街景搬來台北；...

經典圖騰！Vivienne Westwood X Eastpak 推海洋環保包

向來重視環保議題的Vivienne Westwood，近日攜手包款品牌Eastpak推出聯名系列，聚焦在日漸遭到污染的海...

燦坤會員特典6日開跑 2千支iPhone 12門市直降1,111元

史上最強「燦坤Awesome會員特典」將於11月6日至11月11日盛大開跑，全商品下殺4.2折起、限量商品3.8折起，折...

UNIQLO雙11優惠開打！最高減價千元搶買設計師聯名最佳時刻

身為國民品牌的UNIQLO也自11月6日到11月12日為止，在實體店鋪與網路門市，都同步推出「雙11狂歡購」，最高5折起...

雙11大戰！愛買線上購物整點激殺4.3折起　愛合購限時3天破盤6折起

雙11優惠連發，愛買線上購物瞄準雙11大眾搶買民生用品、3C、高單價家電，祭出全館折扣、發1.1折神券和最新3C最殺價吸...

南港瓶蓋工廠 「自造舞台試驗所」新潮創意節目接力登台

南港又多了一個假日好去處！歷時多年規畫整建，南港瓶蓋工廠台北製造所即將於12月5日正式開幕， 聯合數位文創利用瓶蓋工廠獨特的場域空間，打造專屬於展演藝術工作者的舞台空間—「自造舞台試驗所」，首波主打台灣原創音樂劇作品：獨角音樂劇《忘川》、創作選粹音樂會《過了五年我仍在我的腦內喧嘩》，11月5日中午12點於udn售票網正式開賣！

毛茸茸大眼難以抗拒！LeSportsac芝麻街系列即將開賣

美國輕量配件包包品牌LeSportsac才剛推出三麗鷗聯名系列，緊接著又把目光移到經典的兒童美語節目《芝麻街》身上，攜手...

微風台北車站慶13歲 一連20天每日限量13元美食放送

美食餐廳、伴手禮齊聚的微風台北車站今年13歲了，慶祝13周年慶，自11/11起至11/30連續20天，天天推出13元限量...

熱門新聞

相隔13年首度11月發海警 閃電颱風最快今傍晚陸警　

閃電颱風預計晚上8時30分發布陸警 台東屏東將納首波警戒

工作幾天才買得起最新iPhone？超真實各縣市薪水比較

GIVENCHY驚傳撤出台灣！全台唯一櫃點今晚熄燈

影／洪孟楷：清境農場剃毛秀有無問過羊的意願？ 馮世寬：不用問羊啊

閃電颱風發海警！路徑續偏北不排除陸警 兩地防豪雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。