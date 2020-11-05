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SOGO周年慶人氣爆場 App一分鐘湧3萬筆流量買到網路癱瘓

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
忠孝SOGO一樓血拚人潮。記者黃義書／攝影
忠孝SOGO一樓血拚人潮。記者黃義書／攝影

對百貨人來說，看到人潮湧現心就先安心了一半。遠東SOGO台北店周年慶今起一連展開12天，11點開店前已集結超過5千位民眾排隊，忠孝館人潮不只擠爆廣場，更滿溢到外圍，人潮盛況可說是近年的巔峰。SOGO祭出iPhone12送iPad可說是首日排隊殺手鐧，吸引許多周年慶年輕首排族最早前一晚七點多就到場排隊，這也創下SOGO歷年來除了初一福袋，周年慶首度有民眾前一天就排隊。無論是全客層的忠孝館、國際精品為主的復興館，周年慶首日均為「人氣旺、買氣好」，甚至App系統一分鐘湧現3萬筆流量，一度導致網路癱瘓，業績速報系統當機。台北店首日人潮較去年增加2成，首日業績11億順利達標。

SOGO周年慶一早六點就陸續出現近300位民眾搶購買2送1的百優乳霜組，開店前人潮包圍百貨前後門，連當地里長都出馬管理秩序。忠孝館B2超市祭出買一送一、箱購優惠，上午九點營業後搶先爆場，人潮擠爆超市，民眾都是一車一車的買。開店後激烈秒殺商品包括百組全國獨賣ESTEE LAUDER小棕眼買1送1、讓人徹夜排隊的iPhone12送iPad 8。復興館iPhone 12 pro送Apple Watch SE限量50台，同樣開店秒殺；限量10組的購買65吋大電視送55吋大電視，開店1小時完售。復興館的香奈兒、LV、愛馬仕店外也出現排隊人龍，管制人潮進場消費。忠孝、復興兩館至下午兩點，光是dyson吸塵器共售出近200台，平均每分鐘就賣出一台。

因SOGO今年首度在周年慶首日發放卡友禮，同步吸引主顧客、對IP主題有興趣的游離客首日到場，是刺激SOGO首日人潮旺盛的原因，今日下午，要排隊到12樓兌換Hello Kitty卡友禮的消費者爆量，甚至一路排到11樓餐廳街都是等待上樓的人潮，也讓人見識已是三度擔當SOGO卡友禮主角的Hello Kitty魅力不減。

SOGO董事長黃晴雯特別率領主管身穿正式和服迎賓，傳達SOGO周年慶的儀式感。黃晴雯指出，今年周年慶最受歡迎的業種為精品、化妝品、家電，精品更是首度達到兩位數回饋，預計會帶動年輕族群購買入門款精品，同時全館回饋門檻更是史上最低。SOGO台北店周年慶首日業績目標為11億，光是忠孝館化妝品區，首日業績就要做2億，平均單日坪效是同業最高，周年慶有望將上半年度業績補上。

明天適逢周末，下班揪親友購物、吃飯最紓壓，SOGO 11/6限日限量搶購包括，忠孝館PHILIPS 雙重脈衝智慧萬用鍋+健康氣炸鍋皇家尊爵款(白)，原價37,188元/組，特價16,990元/組，限量50組；復興館推出APPLE WATCH SERIE 6智慧手表，售價12,900元，限量30支，加贈SOGO商品券500元。

11/6必搶美妝則有忠孝館晚安發燒推薦THREE平衡潔膚組價值2,230元，優惠價1,350元，限量200組，前100名再加贈SOGO禮券100元；復興館111SKIN天使聚光美肌禮盒價值4,360元，優惠價2,480元，限量50組。

忠孝SOGO超市搶購人潮。記者黃義書／攝影
忠孝SOGO超市搶購人潮。記者黃義書／攝影
復興館11/6限日限量，APPLE WATCH SERIE 6智慧手表售價12,900元，限量30支，加贈SOGO商品券500元。圖／SOGO提供
復興館11/6限日限量，APPLE WATCH SERIE 6智慧手表售價12,900元，限量30支，加贈SOGO商品券500元。圖／SOGO提供
遠東SOGO董事長黃晴雯(左二)、營業總經理汪郭鼎松(左一)、行政總經理杜金森(右一)特別著和服迎賓。圖／SOGO提供
遠東SOGO董事長黃晴雯(左二)、營業總經理汪郭鼎松(左一)、行政總經理杜金森(右一)特別著和服迎賓。圖／SOGO提供
復興SOGO國際精品人氣踴躍，需管制人潮入店。記者江佩君／攝影
復興SOGO國際精品人氣踴躍，需管制人潮入店。記者江佩君／攝影
復興館11/6限日限量，111SKIN天使聚光美肌禮盒價值4,360元，優惠價2,480元，限量50組。圖／SOGO提供
復興館11/6限日限量，111SKIN天使聚光美肌禮盒價值4,360元，優惠價2,480元，限量50組。圖／SOGO提供
台北SOGO周年慶首日排隊人潮盛況。記者黃義書／攝影
台北SOGO周年慶首日排隊人潮盛況。記者黃義書／攝影
忠孝館11/6限日限量，THREE平衡潔膚組價值2,230元，優惠價1,350元，限量200組，前100名再加贈SOGO禮券100元。圖／SOGO提供
忠孝館11/6限日限量，THREE平衡潔膚組價值2,230元，優惠價1,350元，限量200組，前100名再加贈SOGO禮券100元。圖／SOGO提供
要往12樓兌換卡友禮的人潮蔓延至11樓餐廳街。記者江佩君／攝影
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台北SOGO周年慶首日排隊人潮盛況。記者黃義書／攝影
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復興SOGO國際精品人氣踴躍，需管制人潮入店。記者江佩君／攝影
復興SOGO國際精品人氣踴躍，需管制人潮入店。記者江佩君／攝影
忠孝館11/6限日限量，PHILIPS雙重脈衝智慧萬用鍋+健康氣炸鍋皇家尊爵款(白) 原價37,188元/組，特價16,990元/組，限量50組。圖／SOGO提供
忠孝館11/6限日限量，PHILIPS雙重脈衝智慧萬用鍋+健康氣炸鍋皇家尊爵款(白) 原價37,188元/組，特價16,990元/組，限量50組。圖／SOGO提供

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