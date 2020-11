昆凌前進COACH耶誕快閃店 為「小小哲學大師」找禮物

在疫情籠罩全球之際,COACH於台北開設全球唯一Holiday限定主題快閃店,將充滿濃厚耶誕氛圍的美國紐約街景搬來台北;熱愛耶誕節的昆凌看到現場的超大雪球,立刻觸發送給女兒水晶球當耶誕禮物的靈感,她表示女兒「小小哲學大師」,除了常語出驚人還個性嚴謹,會在周董和兒子打鬧時訓誡她爸,「不可以打弟弟。」

昆凌向來喜愛柔中帶酷的穿搭造型,她特別想把身上的Shearling皮衣打包回家,寬肩剪裁、手袖部分拆卸後還可變為背心,「搭配快閃店限定的Swinger手袋,隨性甩上肩,超帥。」加上Rexy恐龍毛衣、閃耀金屬色鉛筆裙,都表現個性。她提到兩個孩子對於環島旅行,印象最深刻的就是搭船去看海豚,對於接下來的耶誕節,昆凌表示她最期待依照慣例舉行的懲罰遊戲,和朋友們一起玩樂,當音樂一停、手中抽到什麼就要執行,對於抽到絲襪套頭的項目最感刺激。