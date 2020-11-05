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昆凌前進COACH耶誕快閃店 為「小小哲學大師」找禮物

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
昆凌穿早春系列Shearling皮衣59,800元、Rexy恐龍毛衣16,800元、金屬色鉛筆裙23,800元、Brielle短靴14,800元。記者陳立凱／攝影
昆凌穿早春系列Shearling皮衣59,800元、Rexy恐龍毛衣16,800元、金屬色鉛筆裙23,800元、Brielle短靴14,800元。記者陳立凱／攝影

在疫情籠罩全球之際，COACH於台北開設全球唯一Holiday限定主題快閃店，將充滿濃厚耶誕氛圍的美國紐約街景搬來台北；熱愛耶誕節昆凌看到現場的超大雪球，立刻觸發送給女兒水晶球當耶誕禮物的靈感，她表示女兒「小小哲學大師」，除了常語出驚人還個性嚴謹，會在周董和兒子打鬧時訓誡她爸，「不可以打弟弟。」

昆凌向來喜愛柔中帶酷的穿搭造型，她特別想把身上的Shearling皮衣打包回家，寬肩剪裁、手袖部分拆卸後還可變為背心，「搭配快閃店限定的Swinger手袋，隨性甩上肩，超帥。」加上Rexy恐龍毛衣、閃耀金屬色鉛筆裙，都表現個性。她提到兩個孩子對於環島旅行，印象最深刻的就是搭船去看海豚，對於接下來的耶誕節，昆凌表示她最期待依照慣例舉行的懲罰遊戲，和朋友們一起玩樂，當音樂一停、手中抽到什麼就要執行，對於抽到絲襪套頭的項目最感刺激。

今年度COACH以家人、朋友間凝聚力的「Holiday Is Where You Find It」為主題，在新光三越台北信義新天地A11館設置全球唯一的Holiday限定主題快閃店，將美國紐約街景及雪景帶來台北，金、紫色調的快閃店以大型耶誕雪球作為主視覺，裡面囊括紐約地標包括帝國大廈、自由女神像等，以及COACH虛擬的設計師Bonnie Cashin餐廳、列車及Rexy恐龍等場景。此外，現場設置數位體驗區，模擬浪漫的冬日紐約，在音樂聲中、雪花會隨著雙手擺動而翩然起舞，營造冰雪奇緣的景象。COACH Holiday限定主題快閃店將開設至11月22日止，而昆凌搭配的Swinger手袋和Beat手袋，都有Holiday快閃店的獨家限定版。

昆凌穿早春系列Shearling皮衣59,800元、Rexy恐龍毛衣16,800元、金屬色鉛筆裙23,800元、Brielle短靴14,800元，搭襯Holiday快閃店獨家Swinger側背手袋16,800元。記者陳立凱／攝影
昆凌穿早春系列Shearling皮衣59,800元、Rexy恐龍毛衣16,800元、金屬色鉛筆裙23,800元、Brielle短靴14,800元，搭襯Holiday快閃店獨家Swinger側背手袋16,800元。記者陳立凱／攝影
Shearling Hutton手袋，21,800元。圖／COACH提供
Shearling Hutton手袋，21,800元。圖／COACH提供
COACH Holiday快閃店陳列2021早春新品。圖／COACH提供
COACH Holiday快閃店陳列2021早春新品。圖／COACH提供
COACH Holiday快閃店陳列2021早春新品。圖／COACH提供
COACH Holiday快閃店陳列2021早春新品。圖／COACH提供
昆凌穿早春系列Shearling皮衣59,800元、Rexy恐龍毛衣16,800元、金屬色鉛筆裙23,800元、Brielle短靴14,800元。記者陳立凱／攝影
昆凌穿早春系列Shearling皮衣59,800元、Rexy恐龍毛衣16,800元、金屬色鉛筆裙23,800元、Brielle短靴14,800元。記者陳立凱／攝影
COACH全球唯一Holiday限定主題快閃店中的數位體驗區。圖／COACH提供
COACH全球唯一Holiday限定主題快閃店中的數位體驗區。圖／COACH提供
男裝Hitch腰包，19,800元。圖／COACH提供
男裝Hitch腰包，19,800元。圖／COACH提供
COACH Holiday快閃店限定Beat肩背包，23,800元。圖／COACH提供
COACH Holiday快閃店限定Beat肩背包，23,800元。圖／COACH提供
溜冰的Rexy手提拉鍊袋，4500元。圖／COACH提供
溜冰的Rexy手提拉鍊袋，4500元。圖／COACH提供
COACH Holiday快閃店陳列2021早春新品。圖／COACH提供
COACH Holiday快閃店陳列2021早春新品。圖／COACH提供
托特包，23,800元。圖／COACH提供
托特包，23,800元。圖／COACH提供
昆凌穿早春系列Shearling皮衣59,800元、Rexy恐龍毛衣16,800元、金屬色鉛筆裙23,800元、Brielle短靴14,800元，搭襯Holiday快閃店獨家Swinger側背手袋16,800元。記者陳立凱／攝影
昆凌穿早春系列Shearling皮衣59,800元、Rexy恐龍毛衣16,800元、金屬色鉛筆裙23,800元、Brielle短靴14,800元，搭襯Holiday快閃店獨家Swinger側背手袋16,800元。記者陳立凱／攝影
COACH於新光三越台北信義新天地A11館設置全球唯一Holiday限定主題快閃店。圖／COACH提供
COACH於新光三越台北信義新天地A11館設置全球唯一Holiday限定主題快閃店。圖／COACH提供
昆凌穿早春系列Shearling皮衣59,800元、Rexy恐龍毛衣16,800元、金屬色鉛筆裙23,800元、Brielle短靴14,800元。記者陳立凱／攝影
昆凌穿早春系列Shearling皮衣59,800元、Rexy恐龍毛衣16,800元、金屬色鉛筆裙23,800元、Brielle短靴14,800元。記者陳立凱／攝影
昆凌穿早春系列Shearling皮衣59,800元、Rexy恐龍毛衣16,800元、金屬色鉛筆裙23,800元、Brielle短靴14,800元，搭襯Holiday快閃店獨家Swinger側背手袋16,800元。記者陳立凱／攝影
昆凌穿早春系列Shearling皮衣59,800元、Rexy恐龍毛衣16,800元、金屬色鉛筆裙23,800元、Brielle短靴14,800元，搭襯Holiday快閃店獨家Swinger側背手袋16,800元。記者陳立凱／攝影

快閃 昆凌 耶誕節

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