昆凌前進COACH耶誕快閃店 為「小小哲學大師」找禮物

在疫情籠罩全球之際，COACH於台北開設全球唯一Holiday限定主題快閃店，將充滿濃厚耶誕氛圍的美國紐約街景搬來台北；熱愛耶誕節的昆凌看到現場的超大雪球，立刻觸發送給女兒水晶球當耶誕禮物的靈感，她表示女兒「小小哲學大師」，除了常語出驚人還個性嚴謹，會在周董和兒子打鬧時訓誡她爸，「不可以打弟弟。」

昆凌向來喜愛柔中帶酷的穿搭造型，她特別想把身上的Shearling皮衣打包回家，寬肩剪裁、手袖部分拆卸後還可變為背心，「搭配快閃店限定的Swinger手袋，隨性甩上肩，超帥。」加上Rexy恐龍毛衣、閃耀金屬色鉛筆裙，都表現個性。她提到兩個孩子對於環島旅行，印象最深刻的就是搭船去看海豚，對於接下來的耶誕節，昆凌表示她最期待依照慣例舉行的懲罰遊戲，和朋友們一起玩樂，當音樂一停、手中抽到什麼就要執行，對於抽到絲襪套頭的項目最感刺激。