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經典圖騰！Vivienne Westwood X Eastpak 推海洋環保包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
附有聯名系列專屬的黑色防塵收納袋，共有後背包、腰包、斜背包可選擇，將在11月7日於Vivienne Westwood全台櫃點獨家販售。
附有聯名系列專屬的黑色防塵收納袋，共有後背包、腰包、斜背包可選擇，將在11月7日於Vivienne Westwood全台櫃點獨家販售。

向來重視環保議題的Vivienne Westwood，近日攜手包款品牌Eastpak推出聯名系列，聚焦在日漸遭到污染的海洋生態環境，並結合經典的印花主題和回收材質細節，打造可以傳遞永續發展概念的新包款。

在「拯救我們的海洋SAVE OUR OCEAN」的宣言下，Vivienne Westwood x Eastpak聯名系列在生產過程中採用從海洋中回收的廢棄物和可信任來源的回收物 (PET) 進行再製、打造包款的內襯、織帶、滾邊、包裝袋、繩索、徽標和五金配件等細節 ，每款皆採用可回收材質製成，耐用又友善環境。

Vivienne Westwood也特別將品牌在2005年秋冬推出的Sea Creatures印花中出現的瑰麗迷幻風的海洋生物圖案使用在這次的包款設計上，搭配黑色布料更顯鮮明搶眼，並用環保的絲網印刷寫上「SAVE OUR OCEAN」標語，再次強調堅定的理想信念。每個包款都附有聯名系列專屬的黑色防塵收納袋，共有後背包、腰包、斜背包可選擇，將在11月7日於Vivienne Westwood全台櫃點獨家販售。

Vivienne Westwood x Eastpak聯名系列Padded後背包，4,100元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood x Eastpak聯名系列Padded後背包，4,100元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood x Eastpak聯名系列Bane腰包，2,700_01
Vivienne Westwood x Eastpak聯名系列Bane腰包，2,700_01
Vivienne Westwood x Eastpak聯名系列TheOne斜背包，2,600元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood x Eastpak聯名系列TheOne斜背包，2,600元。圖／Vivienne Westwood提供
向來重視環保議題的Vivienne Westwood攜手包款品牌Eastpak推出聯名系列，聚焦在日漸遭到污染的海洋生態環境。圖／Vivienne Westwood提供
向來重視環保議題的Vivienne Westwood攜手包款品牌Eastpak推出聯名系列，聚焦在日漸遭到污染的海洋生態環境。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood x Eastpak聯名系列Jessica後背包，4,900元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood x Eastpak聯名系列Jessica後背包，4,900元。圖／Vivienne Westwood提供
向來重視環保議題的Vivienne Westwood攜手包款品牌Eastpak推出聯名系列，聚焦在日漸遭到污染的海洋生態環境。圖／Vivienne Westwood提供
向來重視環保議題的Vivienne Westwood攜手包款品牌Eastpak推出聯名系列，聚焦在日漸遭到污染的海洋生態環境。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood x Eastpak聯名系列採用從海洋中回收的廢棄物和可信任來源的回收物 (PET) 進行再製、打造包款的內襯、織帶、滾邊、包裝袋、繩索、徽標和五金配件等細節 。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood x Eastpak聯名系列採用從海洋中回收的廢棄物和可信任來源的回收物 (PET) 進行再製、打造包款的內襯、織帶、滾邊、包裝袋、繩索、徽標和五金配件等細節 。圖／Vivienne Westwood提供

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