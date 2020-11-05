經典圖騰！Vivienne Westwood X Eastpak 推海洋環保包

向來重視環保議題的Vivienne Westwood，近日攜手包款品牌Eastpak推出聯名系列，聚焦在日漸遭到污染的海洋生態環境，並結合經典的印花主題和回收材質細節，打造可以傳遞永續發展概念的新包款。

在「拯救我們的海洋SAVE OUR OCEAN」的宣言下，Vivienne Westwood x Eastpak聯名系列在生產過程中採用從海洋中回收的廢棄物和可信任來源的回收物 (PET) 進行再製、打造包款的內襯、織帶、滾邊、包裝袋、繩索、徽標和五金配件等細節 ，每款皆採用可回收材質製成，耐用又友善環境。