聽新聞
test
0:00 / 0:00
經典圖騰！Vivienne Westwood X Eastpak 推海洋環保包
向來重視環保議題的Vivienne Westwood，近日攜手包款品牌Eastpak推出聯名系列，聚焦在日漸遭到污染的海洋生態環境，並結合經典的印花主題和回收材質細節，打造可以傳遞永續發展概念的新包款。
在「拯救我們的海洋SAVE OUR OCEAN」的宣言下，Vivienne Westwood x Eastpak聯名系列在生產過程中採用從海洋中回收的廢棄物和可信任來源的回收物 (PET) 進行再製、打造包款的內襯、織帶、滾邊、包裝袋、繩索、徽標和五金配件等細節 ，每款皆採用可回收材質製成，耐用又友善環境。
Vivienne Westwood也特別將品牌在2005年秋冬推出的Sea Creatures印花中出現的瑰麗迷幻風的海洋生物圖案使用在這次的包款設計上，搭配黑色布料更顯鮮明搶眼，並用環保的絲網印刷寫上「SAVE OUR OCEAN」標語，再次強調堅定的理想信念。每個包款都附有聯名系列專屬的黑色防塵收納袋，共有後背包、腰包、斜背包可選擇，將在11月7日於Vivienne Westwood全台櫃點獨家販售。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言