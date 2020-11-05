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燦坤會員特典6日開跑 2千支iPhone 12門市直降1,111元

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
燦坤Awesome會員特典6日開跑，祭出超過2,000支iPhone 12 128GB直降1,111元。記者黃筱晴／攝影
燦坤Awesome會員特典6日開跑，祭出超過2,000支iPhone 12 128GB直降1,111元。記者黃筱晴／攝影

全新型態「燦坤行動E購車」即刻上路，由燦坤2C事業部陳柏蒼協理（左）以及燦坤運籌服務部柯凱恩經理（右）一同發表。圖／燦坤提供
全新型態「燦坤行動E購車」即刻上路，由燦坤2C事業部陳柏蒼協理（左）以及燦坤運籌服務部柯凱恩經理（右）一同發表。圖／燦坤提供
史上最強「燦坤Awesome會員特典」將於11月6日至11月11日盛大開跑，全商品下殺4.2折起、限量商品3.8折起，折扣總金額上億元！針對果粉會員祭出超過2,000支iPhone 12 128GB直降1,111元；另外三星65吋4K QLED智慧聯網電視原價59,900元，優惠價現折萬元，再送32型LED電視，不僅可享30期零利率，會員特典首日現場再限量加碼送虎牌電子鍋。活動期間會員更獨享超狂滿額禮，消費滿1.5萬起，即有機會獲得小米行動電源10000標準版、PHILIPS濾水壺、小米小愛音箱Art、氣炸烤箱、Switch、Dyson三合一涼暖空氣清淨機等實用贈品。

燦坤同步宣告「電氣醫院2.0」強勢登場，全新升級原廠維修認證，包括LG、Panasonic、日立、大金、宏碁等知名品牌，提供即時的專業商品諮詢、專屬的維修系統，搭配代送原廠服務以及原廠駐點，是消費者維修3C首選。另外更推出指定5大品牌購機加購家電保潔服務，即贈空調最高10年延長保固、冰箱/洗衣機最高7年延長保固的安心服務，讓消費者買家電後更安心使用。

為了提供消費者更貼心的服務，燦坤更將陸續推出全新「燦坤行動e購車」全台開跑，消費者只要電話預約，即可提供到府修繕、運送、安裝服務，後續更可讓消費者直接下單購買3C家電，讓不方便到門市的民眾也能享有購物樂趣。

三星65吋4K QLED智慧聯網電視原價59,900元，優惠價現折萬元，再送32型LED電視。記者曾吉松／攝影
三星65吋4K QLED智慧聯網電視原價59,900元，優惠價現折萬元，再送32型LED電視。記者曾吉松／攝影
全新型態「燦坤行動E購車」即刻上路，提供消費者到府修繕、運送、安裝服務。記者曾吉松／攝影
全新型態「燦坤行動E購車」即刻上路，提供消費者到府修繕、運送、安裝服務。記者曾吉松／攝影

3C 冰箱 燦坤 iPhone 12

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