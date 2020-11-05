UNIQLO雙11優惠開打！最高減價千元搶買設計師聯名最佳時刻

身為國民品牌的UNIQLO也自11月6日到11月12日為止，在實體店鋪與網路門市，都同步推出「雙11狂歡購」，最高5折起，要讓消費者買得輕鬆又無負擔。同時，UNIQLO也響應永續時尚精神，同步在活動期間，啟動「羽絨服回收再生」計畫，可獲得200元的滿額優惠抵用券，讓逛街也變得有意義。

在雙11的檔期中，UNIQLO針對了台灣消費者的需求，精選出當季立刻能穿用與實搭款式的優惠，包括了發熱衣、羽絨衣，正適合此刻早晚偏涼的天氣。而且是全店舖與網路門市同時提供雙11購物的折扣，像是BLOCKTECH女裝防風雨大衣，期間限定2,000元有找；剛上市的喀什米爾V領毛衣，也直接打83折。而冬季保暖的單品，特級羽絨背心、發熱衣等，最高折扣有5折。不過，讓時尚迷最心動的還是UNIQLO與設計師JW ANDERSON、Ines De La Fressange等聯名系列，指定款的優惠更是有著千元折扣。

另外，趁著雙11的活動，UNIQLO也將於11月11日同步上市Peanuts聯名款，以史奴比、查理布朗等主角為設計的居家系列，提供拖鞋、襪子、抱枕和毛毯等產品，讓人在家也能被萌翻。而這波活動中，最值得一提的是UNIQLO也開始與日本同步，號召消費者趁優惠添購新衣的同時，也能捐出不使用的品牌羽絨衣，投入再生回收的行列。除了能獲得價值200元的APP優惠滿額抵用券之外，更能為環境盡一份心力。

UNIQLO Peanuts聯名毛毯790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Ines De La Fressange聯名設計細褶裙，優惠價490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO燈芯絨PADDED布勞森外套，優惠價1,990元。圖／UNIQLO提供