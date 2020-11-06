用設計轉譯台灣本土文化 翻玩檳榔登募資

台灣近年來透過文化創意，在各專業領域與國際中嶄露鋒芒，尤其在傳統文化中汲取靈感融入作品的案例更是不勝枚舉，台灣設計新創團隊『大有創新』近期以台灣本地產量僅次於稻米的農產品＂檳榔＂為發想主軸，於嘖嘖募資平台發表檳能Bin-Neng系列創作，希望藉由群眾募資，扭轉＂檳榔＂的文化價值。

本草綱目紀載，檳榔原為嶺南人藥用植物之一，尤其在阿美族及卑南族文化中，檳榔在祭典助興皆佔了一席之地。據統計，台灣的檳榔攤數更是居全台各類型店家之冠，由於他的普及度極高，而擁有了＂台灣口香糖＂的稱號。長久以來，從本土或外國人士對台灣印象的影片、歌曲中，都不難發現它的＂果＂影，如上世紀歌后周旋的成名曲之一”採檳榔”，到國際巨星成龍在1991年的專輯中以台語演唱過的”檳榔西施”，更有金曲歌王熱狗(MC HOTDOG)成功地將檳榔元素帶進了台式嘻哈”我愛台妹”歌曲中，網路上搜尋有關”檳榔”一詞的歌曲，更是多達三百多首，它總是伴隨在每個人的日常生活中。新創團隊＂大有創新＂發現檳榔文化的尷尬處境，希望扭轉一般人對於檳榔的誤解，耗時一年並經過了無數修改，將檳榔文化翻玩創作，讓人有機會重新認識它。

圖 / 大有創新提供

由於台灣本土檳榔較為人知的品種為荖花檳榔塊(俗稱:菁仔)，因此，設計團隊以菁仔為原型，結合金屬元素及＂施華洛世奇＂水鑽，打造出街頭流行感十足的項鍊吊飾，並將傳統包裝檳榔的紙盒升級功能化，以環保人造小牛皮包覆著翻毛絨布，製作出可插卡及置放小物的潮流便攜盒，以及聯手台灣在地紡織廠的工法、結合檳榔美女文化，推出重磅T恤。

檳能Bin-Neng團隊設計總監表示：＂我們不鼓勵吃檳榔，但我們必須擁有及保留屬於我們自己的潮流文化＂，多年來檳榔總是給人負面形象，因為如此、這個台灣種植面積最大的果品，其背後所深藏的文化底蘊也漸漸被人遺忘，希望透過更多設計與文化的火花、讓台灣文化能量持續被擴大，更多＂檳能 Bin-Neng＂募資訊息請至 嘖嘖平台 查詢。

嘖嘖集資頁面： https://www.zeczec.com/projects/bin-neng