雙11大戰！愛買線上購物整點激殺4.3折起 愛合購限時3天破盤6折起
雙11優惠連發，愛買線上購物瞄準雙11大眾搶買民生用品、3C、高單價家電，祭出全館折扣、發1.1折神券和最新3C最殺價吸客；ihergo愛合購今年「11.11狂歡節」主活動自11月10日至11月12日，較往年多出2天，針對團購美食、生鮮、料理家電祭出6折起超殺優惠。
愛買線上購物樂天平台雙11當天全館8.9折、3C商品9.8折，11月10日至11月11日獨家加碼端出iPhone 12折扣優惠7.3折起；另外還有整點激殺商品4.3折起，11月9日上午10點桂格完膳全新均衡營養配方原價799元、整點激殺價599元；11月11日上午10點GOO.N大王日本境內版肌快適系列褲型尿布原價2,599元、整點激殺價1,111元；11月12日上午10點Ariel抗菌洗衣膠囊原價987元、特價597元。
即日起至11月11日愛買線上購物蝦皮商城平台推出超商取貨萊爾富299元免運優惠，11月8日上午11點、晚上11點推出限時瘋搶1.1折神券，雙11當日全館8.9折起，11月11日凌晨1點20分、晚上8點還可限量領8折券；愛買線上購物friDay購物平台即日起至11月12日上午9點59分天天限量開撒100元現金紅包，活動期間下單再抽111元折價券；愛買線上購物Yahoo奇摩超級商城平台雙11當日全館9.2折。
ihergo愛合購雙11主活動將於11月10日至11月12日登場，限時3天全站600家品牌破盤6折起，部分商品折扣幅度較去年雙11再降約12％；剁手必買的包括九陽破壁免濾豆漿機現省1,018元、arlink攪拌氣炸鍋6.5L每台狂降近千元、義大利奧利塔油品全館8.8折、生鮮食材下殺7.8折起。11月8日至11月30日下單消費不限金額都有機會抽iPhone 12、伊萊克斯吸塵器、Iris除蟎機等大獎。
為了替主活動預熱，ihergo愛合購將在11月9日至11月11日的中午12點及晚上7點舉辦111元限量搶購，包括紅龍食品、Mihong等品牌都端出3～10組的111元免運優惠商品。
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