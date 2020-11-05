快訊

關鍵州北卡選務出包？民眾爆「投了兩次票」懷疑系統有缺陷

女大生遭偷拍...控警方吃案 所長拔官、分局長記過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙11大戰！愛買線上購物整點激殺4.3折起　愛合購限時3天破盤6折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
ihergo愛合購雙11主活動將於11月10日至11月12日登場，限時3日全站600家品牌狂歡破盤6折起。圖／愛合購提供
ihergo愛合購雙11主活動將於11月10日至11月12日登場，限時3日全站600家品牌狂歡破盤6折起。圖／愛合購提供

雙11優惠連發，愛買線上購物瞄準雙11大眾搶買民生用品、3C、高單價家電，祭出全館折扣、發1.1折神券和最新3C最殺價吸客；ihergo愛合購今年「11.11狂歡節」主活動自11月10日至11月12日，較往年多出2天，針對團購美食、生鮮、料理家電祭出6折起超殺優惠。

愛買線上購物樂天平台雙11當天全館8.9折、3C商品9.8折，11月10日至11月11日獨家加碼端出iPhone 12折扣優惠7.3折起；另外還有整點激殺商品4.3折起，11月9日上午10點桂格完膳全新均衡營養配方原價799元、整點激殺價599元；11月11日上午10點GOO.N大王日本境內版肌快適系列褲型尿布原價2,599元、整點激殺價1,111元；11月12日上午10點Ariel抗菌洗衣膠囊原價987元、特價597元。

即日起至11月11日愛買線上購物蝦皮商城平台推出超商取貨萊爾富299元免運優惠，11月8日上午11點、晚上11點推出限時瘋搶1.1折神券，雙11當日全館8.9折起，11月11日凌晨1點20分、晚上8點還可限量領8折券；愛買線上購物friDay購物平台即日起至11月12日上午9點59分天天限量開撒100元現金紅包，活動期間下單再抽111元折價券；愛買線上購物Yahoo奇摩超級商城平台雙11當日全館9.2折。

ihergo愛合購雙11主活動將於11月10日至11月12日登場，限時3天全站600家品牌破盤6折起，部分商品折扣幅度較去年雙11再降約12％；剁手必買的包括九陽破壁免濾豆漿機現省1,018元、arlink攪拌氣炸鍋6.5L每台狂降近千元、義大利奧利塔油品全館8.8折、生鮮食材下殺7.8折起。11月8日至11月30日下單消費不限金額都有機會抽iPhone 12、伊萊克斯吸塵器、Iris除蟎機等大獎。

為了替主活動預熱，ihergo愛合購將在11月9日至11月11日的中午12點及晚上7點舉辦111元限量搶購，包括紅龍食品、Mihong等品牌都端出3～10組的111元免運優惠商品。

愛買線上購物樂天平台獨家限時加碼iPhone 12折扣優惠7.3折起。圖／愛買線上購物提供
愛買線上購物樂天平台獨家限時加碼iPhone 12折扣優惠7.3折起。圖／愛買線上購物提供
愛買線上購物樂天平台11月9日上午10點推出桂格完膳全新均衡營養配方，原價799元、整點激殺價599元。圖／愛買線上購物提供
愛買線上購物樂天平台11月9日上午10點推出桂格完膳全新均衡營養配方，原價799元、整點激殺價599元。圖／愛買線上購物提供
「火星猴子」雙11特惠組（曲奇2盒＋蜂蜜蛋糕2條），原價1,950元、ihergo愛合購11月10日至11月12日特價1,305元。圖／愛合購提供
「火星猴子」雙11特惠組（曲奇2盒＋蜂蜜蛋糕2條），原價1,950元、ihergo愛合購11月10日至11月12日特價1,305元。圖／愛合購提供
愛買線上購物樂天平台11月11日上午10點推出GOO.N大王日本境內版肌快適系列褲型尿布，原價2,599元、整點激殺價1,111元。圖／愛買線上購物提供
愛買線上購物樂天平台11月11日上午10點推出GOO.N大王日本境內版肌快適系列褲型尿布，原價2,599元、整點激殺價1,111元。圖／愛買線上購物提供
「大成」懷舊巷口排骨50片，原價2,250元、ihergo愛合購11月10日至11月12日特價1,950元。圖／愛合購提供
「大成」懷舊巷口排骨50片，原價2,250元、ihergo愛合購11月10日至11月12日特價1,950元。圖／愛合購提供
arlink 6.5L攪拌氣炸鍋，原價4,580元、ihergo愛合購11月10日至11月12日特價3,622元。圖／愛合購提供
arlink 6.5L攪拌氣炸鍋，原價4,580元、ihergo愛合購11月10日至11月12日特價3,622元。圖／愛合購提供
九陽Joyoung破壁免濾豆漿機，原價6,790元、ihergo愛合購11月10日至11月12日特價5,772元。圖／愛合購提供
九陽Joyoung破壁免濾豆漿機，原價6,790元、ihergo愛合購11月10日至11月12日特價5,772元。圖／愛合購提供
愛買線上購物瞄準雙11大眾搶買民生用品、3C、高單價家電，祭出全館折扣、發1.1折神券和最新3C最殺價。圖／愛買線上購物提供
愛買線上購物瞄準雙11大眾搶買民生用品、3C、高單價家電，祭出全館折扣、發1.1折神券和最新3C最殺價。圖／愛買線上購物提供

雙11 愛買

延伸閱讀

搶攻雙11！嬌蘭官網推獨家優惠 蜂王乳系列下殺51折

LINE TAXI推出雙11驚喜Happy Hour 全台搭車限時一折起

身分證有「四個1」 雙11新東陽國道服務區香腸免費吃　

五星飯店「雙11」超殺1折起！喜來登每人一晚只要1111元　晶華酒店「一泊六食」爽住30小時

相關新聞

Superdry不撤台了！明年換代理商接手重整市場

英國潮牌Superdry昨日因為雙北唯一的據點將收攤，因此傳出品牌要如同退出中國市場，撤離台灣的消息。雖然香港代理商Ba...

昆凌前進COACH耶誕快閃店 為「小小哲學大師」找禮物

在疫情籠罩全球之際，COACH於台北開設全球唯一Holiday限定主題快閃店，將充滿濃厚耶誕氛圍的美國紐約街景搬來台北；...

經典圖騰！Vivienne Westwood X Eastpak 推海洋環保包

向來重視環保議題的Vivienne Westwood，近日攜手包款品牌Eastpak推出聯名系列，聚焦在日漸遭到污染的海...

燦坤會員特典6日開跑 2千支iPhone 12門市直降1,111元

史上最強「燦坤Awesome會員特典」將於11月6日至11月11日盛大開跑，全商品下殺4.2折起、限量商品3.8折起，折...

UNIQLO雙11優惠開打！最高減價千元搶買設計師聯名最佳時刻

身為國民品牌的UNIQLO也自11月6日到11月12日為止，在實體店鋪與網路門市，都同步推出「雙11狂歡購」，最高5折起...

雙11大戰！愛買線上購物整點激殺4.3折起　愛合購限時3天破盤6折起

雙11優惠連發，愛買線上購物瞄準雙11大眾搶買民生用品、3C、高單價家電，祭出全館折扣、發1.1折神券和最新3C最殺價吸...

南港瓶蓋工廠 「自造舞台試驗所」新潮創意節目接力登台

南港又多了一個假日好去處！歷時多年規畫整建，南港瓶蓋工廠台北製造所即將於12月5日正式開幕， 聯合數位文創利用瓶蓋工廠獨特的場域空間，打造專屬於展演藝術工作者的舞台空間—「自造舞台試驗所」，首波主打台灣原創音樂劇作品：獨角音樂劇《忘川》、創作選粹音樂會《過了五年我仍在我的腦內喧嘩》，11月5日中午12點於udn售票網正式開賣！

毛茸茸大眼難以抗拒！LeSportsac芝麻街系列即將開賣

美國輕量配件包包品牌LeSportsac才剛推出三麗鷗聯名系列，緊接著又把目光移到經典的兒童美語節目《芝麻街》身上，攜手...

微風台北車站慶13歲 一連20天每日限量13元美食放送

美食餐廳、伴手禮齊聚的微風台北車站今年13歲了，慶祝13周年慶，自11/11起至11/30連續20天，天天推出13元限量...

可愛最時尚！LV娃娃Vivienne變項鍊 全系列必收！

從路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）經典Monogram圖騰中的尖花與圓花為靈感而誕生的Vivienne娃...

迎戰雙11！全家便利商店3大線上平台下殺2.5折起　萊爾富優惠齊發

電商年度盛事雙11火熱開戰，全家便利商店搶攻線上購物商機，今年首度集結社群LINE團購「全+1行動購」、會員App「隨買...

3千元有找做公益！買THE BODY SHOP倒數月曆助受暴婦幼

耶誕將至，不少美妝保養品都推出倒數月曆，早在17年前，THE BODY SHOP就推出耶誕倒數月曆，今年2020也不例外...

熱門新聞

相隔13年首度11月發海警 閃電颱風最快今傍晚陸警　

工作幾天才買得起最新iPhone？超真實各縣市薪水比較

GIVENCHY驚傳撤出台灣！全台唯一櫃點今晚熄燈

閃電颱風預計晚上8時30分發布陸警 台東屏東將納首波警戒

影／洪孟楷：清境農場剃毛秀有無問過羊的意願？ 馮世寬：不用問羊啊

閃電颱風發海警！路徑續偏北不排除陸警 兩地防豪雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。