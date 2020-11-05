毛茸茸大眼難以抗拒！LeSportsac芝麻街系列即將開賣

美國輕量配件包包品牌LeSportsac才剛推出三麗鷗聯名系列，緊接著又把目光移到經典的兒童美語節目《芝麻街》身上，攜手非營利教育組織Sesame Workshop推出雙方首度的合作系列，許多人從小看到大的熟悉面孔都化身包款主題，除了有印花款之外還有超可愛的造型包，絕對讓粉絲為之瘋狂！

LeSportsac x 芝麻街聯名系列注入芝麻街散播歡樂、凝聚家庭的精神，特別打造海軍藍基底的「芝麻街萬花筒」和「芝麻街樂園」印花。當中還可以見到以餅乾怪獸（Cookie Monster）與大鳥（Big Bird）的代表顏色藍和黃為主色呈現的拉鍊，別具細節巧思。而淺藍色調的「芝麻街好朋友」印花則是使用手繪風格刻畫出芝麻街人物，並強調LeSportsac的功能性優勢，推出3款可摺疊收納的旅行袋、後背包、托特包，可愛又方便。每次都不會缺席的方形化妝包，也有4款雙面設計，網羅8個角色滿足鐵粉。