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微風台北車站慶13歲 一連20天每日限量13元美食放送
美食餐廳、伴手禮齊聚的微風台北車站今年13歲了，慶祝13周年慶，自11/11起至11/30連續20天，天天推出13元限量美食。
微風台北車站周年慶期間，集結20家品牌天天推出13元限量美食。11/11源吉兆庵黑糖炸饅頭一份(2顆)原價70元，特價13元 限量15份；11/12春上布丁蛋糕原味布丁蛋糕一顆原價100元，特價13元，限量20顆；11/13邁泉豬排一口腰內豬炸物原價49元，特價13元，限量100份；11/14咖哩咖哩咖哩豬肉飯原價159元，特價13元，限量13份；11/15關北紅豆餅任選兩個口味原價50元，特價13元，限量30份；11/16小林煎餅彩繪煎餅一份原價50元，特價13元，限量30份。
微風北車近期也增加了許多美食新櫃，包括來自泰國東北伊善料理米其林一星「SOMTUM DER頌丹樂」、新加坡國民湯品品牌「The Soup Spoon匙碗湯」、頂級和牛品牌樂軒旗下「鐵火燒肉」、日本橫濱美味燒賣便當「崎陽軒」、精品咖啡「黑沃咖啡」，以及來自日本和牛燒肉「上村牧場」推出燒肉吃到飽，讓消費者列入美食踩點名單，周年慶期間，不少品牌也推出周慶優惠價。
另外，憑微風積點禮遇會員資格，11/11至11/20單筆消費滿1,000元，即可進行線上刮刮樂遊戲，有多項品牌兌換券、酬賓券等獎項，最大獎可獲得10,000元酬賓券。
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