可愛最時尚！LV娃娃Vivienne變項鍊 全系列必收！

南港又多了一個假日好去處！歷時多年規畫整建，南港瓶蓋工廠台北製造所即將於12月5日正式開幕， 聯合數位文創利用瓶蓋工廠獨特的場域空間，打造專屬於展演藝術工作者的舞台空間—「自造舞台試驗所」，首波主打台灣原創音樂劇作品：獨角音樂劇《忘川》、創作選粹音樂會《過了五年我仍在我的腦內喧嘩》，11月5日中午12點於udn售票網正式開賣！

2020-11-05 16:42