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可愛最時尚！LV娃娃Vivienne變項鍊 全系列必收！
從路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）經典Monogram圖騰中的尖花與圓花為靈感而誕生的Vivienne娃娃，超強人氣自從加入路易威登家族以來，己經成為品牌的經典吉祥物。不論是玩偶本身或是成為平面的裝飾圖案，只要有童趣的Vivienne出現就引起粉絲搶購和熱議，而這一次，Vivienne更首次化身珠寶，並延伸出全系列的吊墜家族，討喜的設計讓珠寶成為坐令人吸晴愉悅的隨身配飾。
全系列的Vivienne珠寶吊墜，以18k金打造，鑲嵌鑽石或裝飾彩色琺瑯。Vivienne雙腿直立，以鑽石鑲嵌睜得大大的眼睛，手臂鐫刻路易威登，不僅可以動，還可以隨心所欲地左右搖擺。Vivienne吊墜羾有兩種尺寸及及不同風材質的配搭，小型吊墜有三色金的款式、黃金鑲鑽搭配紅或黑琺瑯的選擇；較大的中型版本，則有三色金或半鋪鑲鑽石兩種款式，亦可拆下作為胸針配戴。
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