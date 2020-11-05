迎戰雙11！全家便利商店3大線上平台下殺2.5折起　萊爾富優惠齊發

電商年度盛事雙11火熱開戰，全家便利商店搶攻線上購物商機，今年首度集結社群LINE團購「全+1行動購」、會員App「隨買跨店取」及旗下電商平台「全家行動購」等3大線上購物平台，即日起至12月1日總計將推出超過萬項商品，並瞄準各平台消費者需求分別推出冷凍美食、甜點零食、箱購飲料、杯裝咖啡等差異性商品，最低下殺2.5折起。萊爾富Hi-Life VIP App也推出新上線的「整買零取」指定優惠商品最低下殺4.5折起，雙11當天主打「一日限定」超殺優惠，包括Hi Café 大熱美式咖啡單杯11元、多項指定飲品享最低買11送11起。

全家便利商店瞄準團購族、上班小資族、小家庭等不同購物需求，社群LINE團購「全+1行動購」以冷凍美食、下午茶甜點、生活日用品為主打；會員App「隨買跨店取」以消費者最常到店購買的咖啡、鮮食為首選；「全家行動購」則有多項適合小家庭購買的冷凍家常菜、箱購飲料、零食等。至不同平台選購皆可累積全家便利商店會員點數。

全家便利商店社群LINE團購「全+1行動購」即日起至12月1日推出團購王活動，每參加一次團購且訂單完成就可獲得10元（存入Fami錢包，每人上限20元），發票金額單筆滿111元、點數即回饋11%。共有超過千項品項優惠，包括大成黃金燻雞派30包原價3,600元、下殺2.4折特價870元（30包成團，均價29元）；媽媽雞蛋酥12罐市價2,388元、團購價為4.4折1,044元（12罐成團，均價87元）。11月11日當天推出多功能碎食研磨剪原價690元、團購價88元；快樂大廚滋補聖品腿肉胡椒雞湯組原價150元、團購價55元；大成咔滋酥脆雞腿排原價140元、團購價39元。

全家便利商店會員App即日起至12月1日推出「兌」你最好點數投注活動，使用1,111點會員點數參加點數投注遊戲，不僅可獲得購物金10元，還可參加日立冰箱、夏普4K電視、飛利浦氣炸鍋、任天堂Switch主機等抽獎遊戲，使用App「隨買跨店取」購買任一商品可再抽任天堂Switch動森主機健身環歡樂組。活動期間「隨買跨店取」推出各項限量飲品、鮮食優惠，最低下殺3.5折起，每天都有不同商品，包括Let's Café單品美式咖啡／拿鐵（中杯）24杯特價1,111元，FMC芭樂檸檬青茶8瓶特價222元，義美鮮奶茶10瓶特價222元，還有FMC旅行包柔紙巾、潔膚濕巾等生活用品，總計229項商品優惠可線上搶購，購買後可至全台超過3,700家門市兌換。

「全家行動購」即日起至12月1日消費滿99元皆免運，11月13日前每天將推出限時限量整點閃購，共有超過80種商品，最低下殺2.5折起，推薦商品包括鍋寶超真空迷你口袋保溫杯160ml原價599元、3.3折閃購價199元；王品嚴選義式調味烤半雞原價299元、5折閃購價149元。活動期間累計購物滿5筆，還可獲得隨機一筆訂單的等值全家購物金抽獎資格。

此外，全家便利商店今年4月攜手foodpanda擴大店到宅外送服務，並於10月在全台19個縣市完成千店服務據點佈建，消費者在家即可享受超過500項全家便利商店商品外送服務。即日起至11月11日進入foodpanda生鮮雜貨專區的「全家便利商店」可享中杯單品熱／冰美式咖啡、中杯單品熱／冰拿鐵買1送1，11月11日至11月30日下單滿150元可現折30元，每日限量750名，每日前200名加碼送中杯美式咖啡一杯。

迎戰雙11，萊爾富將以往只在雲端超商App推出的「Hi點加倍送」活動，即日起擴大至線下門市舉辦，11月17日前到全台萊爾富門市單筆消費滿150元，於結帳時報會員手機號碼或出示會員App條碼可享Hi點11倍回饋，還有機會抽「進店小萊」頭獎20萬Hi點、「消費小萊」祭出的10台Gogoro 3 Plus電動機車及多項3C家電好禮。

萊爾富門市也祭出多項商品享同品項加11元多1件，包括康乃馨Double Care抗菌濕巾20抽（售價49元）、舒潔抗菌濕巾（售價29元）、舒潔濕式面紙（售價29元）、舒潔濕式衛生紙10抽（售價21元）、好奇迪士尼厚型濕巾20抽（售價45元）；另有多項零食享同價格第2件11元，包括77義式濃縮乳加（售價20元）、77乳加黑巧杏仁／牛奶杏仁（售價20元）、卡迪那四重脆烤玉米（售價30元）、味覺糖普超乳酸條糖（售價49元）等。

萊爾富Hi-Life VIP App推出新上線的「整買零取」，即日起至11月17日指定優惠商品最低下殺4.5折起，例如買5送6的11件下殺組合「蘇菲超熟睡系列」原價1,089元、雙11優惠價495元；Hi-Life Original旅行包面紙80抽原價385元、雙11優惠價175元。雙11當天「整買零取」主打一日限定超殺優惠，Hi Café大杯熱美式咖啡單杯11元、每位會員限購5組；另有多項指定飲品享最低買11送11起，包括礦沛氣泡飲22瓶雙11優惠價275元、阿維拉氣泡飲22瓶雙11優惠價330元、可口可樂ZERO pet 22瓶雙11優惠價319元等。