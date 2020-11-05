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3千元有找做公益！買THE BODY SHOP倒數月曆助受暴婦幼

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
THE BODY SHOP推出2款倒數月曆。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP推出2款倒數月曆。圖／THE BODY SHOP提供

耶誕將至，不少美妝保養品都推出倒數月曆，早在17年前，THE BODY SHOP就推出耶誕倒數月曆，今年2020也不例外，推出2款倒數月曆，其中一款只要2,800元，且買倒數月曆還能做公益，THE BODY SHOP與勵馨基金會合作，救援受暴婦幼，11月～12月凡是到THE BODY SHOP消費，將捐助部分收益捐贈勵馨基金會，目標籌募新台幣100萬。

今年的倒數月曆，THE BODY SHOP以「家」為主題，也象徵在紛擾的情況下，大家可以更重視家的價值，兩款均含有24或25種商品，包括頭髮、臉部保養、彩妝及身體保養等明星商品等。

紅色耶誕繽紛小屋倒數月曆由女孩Erika，揭開溫暖的家中，共有25款商品，包括滋潤乾燥雙手的乳油木果修護護手霜、英皇玫瑰嫩膚沐浴膠，以及滋養冬季乾燥肌的杏奶花蜜身體滋養身體霜等，售價5,800元。即日起至11月9日新光三越SKM APP首賣、10日起新光三越門市發售。

紫色耶誕繽紛小屋倒數月曆，則由女孩Maya帶大家走入歐洲街道，共有24款商品，如草莓嫩白唇部滋養霜、辣木籽泡泡浴糖，及為秀髮帶來光澤感的香蕉滋養護髮乳，售價2,800元。即日起至11月9日新光三越首賣、10日起全台門市發售。

THE BODY SHOP紅色耶誕繽紛小屋倒數月曆／5,800元。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP紅色耶誕繽紛小屋倒數月曆／5,800元。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP推出2款倒數月曆。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP推出2款倒數月曆。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP紫色耶誕繽紛小屋倒數月曆／2,800元。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP紫色耶誕繽紛小屋倒數月曆／2,800元。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP紫色耶誕繽紛小屋倒數月曆／2,800元。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP紫色耶誕繽紛小屋倒數月曆／2,800元。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP紅色耶誕繽紛小屋倒數月曆／5,800元。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP紅色耶誕繽紛小屋倒數月曆／5,800元。圖／THE BODY SHOP提供

月曆 沐浴 耶誕節

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