3千元有找做公益！買THE BODY SHOP倒數月曆助受暴婦幼

耶誕將至，不少美妝保養品都推出倒數月曆，早在17年前，THE BODY SHOP就推出耶誕倒數月曆，今年2020也不例外，推出2款倒數月曆，其中一款只要2,800元，且買倒數月曆還能做公益，THE BODY SHOP與勵馨基金會合作，救援受暴婦幼，11月～12月凡是到THE BODY SHOP消費，將捐助部分收益捐贈勵馨基金會，目標籌募新台幣100萬。

今年的倒數月曆，THE BODY SHOP以「家」為主題，也象徵在紛擾的情況下，大家可以更重視家的價值，兩款均含有24或25種商品，包括頭髮、臉部保養、彩妝及身體保養等明星商品等。

紅色耶誕繽紛小屋倒數月曆由女孩Erika，揭開溫暖的家中，共有25款商品，包括滋潤乾燥雙手的乳油木果修護護手霜、英皇玫瑰嫩膚沐浴膠，以及滋養冬季乾燥肌的杏奶花蜜身體滋養身體霜等，售價5,800元。即日起至11月9日新光三越SKM APP首賣、10日起新光三越門市發售。