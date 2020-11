3千元有找做公益！買THE BODY SHOP倒數月曆助受暴婦幼

耶誕將至,不少美妝保養品都推出倒數月曆,早在17年前,THE BODY SHOP就推出耶誕倒數月曆,今年2020也不例外,推出2款倒數月曆,其中一款只要2,800元,且買倒數月曆還能做公益,THE BODY SHOP與勵馨基金會合作,救援受暴婦幼,11月~12月凡是到THE BODY SHOP消費,將捐助部分收益捐贈勵馨基金會,目標籌募新台幣100萬。

今年的倒數月曆,THE BODY SHOP以「家」為主題,也象徵在紛擾的情況下,大家可以更重視家的價值,兩款均含有24或25種商品,包括頭髮、臉部保養、彩妝及身體保養等明星商品等。

紅色耶誕繽紛小屋倒數月曆由女孩Erika,揭開溫暖的家中,共有25款商品,包括滋潤乾燥雙手的乳油木果修護護手霜、英皇玫瑰嫩膚沐浴膠,以及滋養冬季乾燥肌的杏奶花蜜身體滋養身體霜等,售價5,800元。即日起至11月9日新光三越SKM APP首賣、10日起新光三越門市發售。