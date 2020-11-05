復古捲髮居然是假的！《后翼棄兵》主角變髮過程大公開

Netflix《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）無疑是今年下半年最熱的話題影集，女主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在劇中的各種造型也都受到影迷關注。在這齣戲裡，髮型更是一大看點，Netflix日前就釋出一段安雅變髮過程的影片，滿足大家的好奇心。

劇中安雅飾演的女主角Beth隨著幾個不同人生階段變換不同髮型，也傳遞出心境和處境上的變化。從一開始的厚重齊瀏海妹妹頭到長度各有不同的俏髮尾旁分捲髮，甚至有幾幕都可以看到搭配髮帶的造型，非常典雅可愛。