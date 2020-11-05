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MO-MO壽喜燒「和牛吃到飽799元」！加碼和牛壽司、拉麵
隨著天氣漸涼，為迎合台灣民眾喜愛吃肉的需求，連鎖日式鍋物「MO-MO-Paradise」，即日起限店推出「和牛吃到飽」方案，嚴選澳洲和牛、美國Prime頂級自然牛作為主角，讓民眾可以無限享用。同時店內並首度加入「炙燒和牛握壽司」以及「豚骨味噌拉麵」，更添餐桌豐富度。
MO-MO-Paradise提供有日式壽喜燒與多種特色湯底，並且無限供應肉盤與20餘種時令蔬菜，已經累積許多忠實顧客。此次新推出的「和牛吃到飽方案」，限定於南港潤泰牧場、中壢大江牧場2間門市供應，提供有M6-7等級的澳洲和牛前腿心、三叉肉。其中前腿肉油花瘦肉分佈均衡，位於臀部至後腿的三叉肉，則是帶有細緻的油花，正好適合以日本小豆島傳統醬油調製的甘口湯底。
另外方案中，也無限供應來自杉河農場的美國Prime 頂級自然牛肩胛肉部位，具有濃郁多汁、充滿風味的肉質滋味。同時亦仍有澳洲低脂牛肩胛肉、國產認證梅花豬肉、里肌豬肉、雞肉等食材。同時首度推出「炙燒和牛握壽司」（每人2貫），還有北海道風味的「本格！MO-MO豚骨味噌拉麵」（每人一份），讓品嚐鍋物之餘，也可品嚐不同的日式風味料理。方案價成人每人799元，兒童每人499元。
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