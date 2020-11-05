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1人也能「A4和牛吃到飽」！上村牧場「吃越快越便宜」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
大片的鰻魚丼，同樣也是無限供應。記者陳睿中／攝影
大片的鰻魚丼，同樣也是無限供應。記者陳睿中／攝影

來自日本，標榜A4和牛吃到飽的「上村牧場」，預計將於11月11日於微風北車正式開幕。店內共提供有「經典燒肉派對套餐」與「職人手藝和牛饗宴套餐」兩種方案，提供各約100、120種的料理，讓民眾無限品嚐A4和牛、拉麵、壽司等食材與料理。而且不同於一般吃到飽的計費模式，上村牧場採「時間制」計費，等於「吃越快、價越便宜」，而且還設有「單人位」，最低每人599元起。

上村牧場目前於日本共有2間門市。相較於坊間燒肉店，上村牧場於鹿兒島設有自有牧場，飼養薩摩牛，號稱是日本唯一一間養殖生產一條龍的燒肉公司。而台北店位於微風北車二樓，乃是上村牧場跨足海外的第一站。店內設有6組單人位、8組雙人位、5組4人位，以及6組6人座位，共有78席座位，無論是單人獨享或是多人同樂皆可安排，並且引進日本專利技術合作的「特急列車」，藉由「特急列車」，可讓食材從廚房新鮮直送到餐桌，用餐更安心。

最頂級的「職人手藝和牛饗宴套餐」中，共供應約120種的食材，除了有特選霜降和牛、精選旨味和牛、壽喜五花等A4和牛外，還有豬、雞、海鮮等料理。另外還透過鴨肝、松葉蟹、海膽、鰻魚、松露等食材，推出嫩肩牛佐松露、鰻魚丼、松葉蟹壽司捲、海味滿載壽司捲、牛骨拉麵等料理，甚至還有「羅西尼風菲力牛排佐鴨肝」，通通都是無限供應。至於價格較親民的「經典燒肉派對套餐」，則是以不同風味的牛五花，還有橫隔膜、牛內臟與豬、雞等食材為主。除此之外，還有「特選霜降和牛燒肉&鰻魚壽司便當」可供外帶，每份499元。

上村牧場自11月7日至11月10日期間試營運，11月11日正式開幕。店內以用餐時間計費，「經典燒肉派對套餐」，50分鐘為599元、75分鐘699元，100分鐘則為799元。至於「職人手藝和牛饗宴套餐」，50分鐘為1,099元、75分鐘1,299元，100分鐘則為1,399元。另外加價49元，則可享升級無酒精飲品喝到飽。

【上村牧場】

地址：台北市中正區北平西路3號（微風台北車站2樓）

電話：02-2311-5592

包括A4和牛、海鮮等食材，均是無限供應。記者陳睿中／攝影
包括A4和牛、海鮮等食材，均是無限供應。記者陳睿中／攝影
上村牧場將於11月11日正式在台開幕。記者陳睿中／攝影
上村牧場將於11月11日正式在台開幕。記者陳睿中／攝影
店內也有麻辣五花牛拉麵、牛骨拉麵等附餐選擇。記者陳睿中／攝影
店內也有麻辣五花牛拉麵、牛骨拉麵等附餐選擇。記者陳睿中／攝影
不同風味的握壽司，均採無限供應。記者陳睿中／攝影
不同風味的握壽司，均採無限供應。記者陳睿中／攝影
運用鴨肝、菲力牛排製作的「羅西尼風菲力牛排佐鴨肝」。記者陳睿中／攝影
運用鴨肝、菲力牛排製作的「羅西尼風菲力牛排佐鴨肝」。記者陳睿中／攝影
特選霜降和牛燒肉&鰻魚壽司便當，每個499元。記者陳睿中／攝影
特選霜降和牛燒肉&鰻魚壽司便當，每個499元。記者陳睿中／攝影
搭配棉花糖的五花牛，可以直接於烤爐上涮煮。記者陳睿中／攝影
搭配棉花糖的五花牛，可以直接於烤爐上涮煮。記者陳睿中／攝影
店內以鮭魚、鮭魚卵、松葉蟹等食材，推出不同的握壽司。記者陳睿中／攝影
店內以鮭魚、鮭魚卵、松葉蟹等食材，推出不同的握壽司。記者陳睿中／攝影
「職人手藝和牛饗宴套餐」中，無限量供應日本A4和牛。記者陳睿中／攝影
「職人手藝和牛饗宴套餐」中，無限量供應日本A4和牛。記者陳睿中／攝影
店內規劃有1、2、4、6等不同人數的座位。記者陳睿中／攝影
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牧場 壽司 日本

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