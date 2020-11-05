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限量323瓶 藝術家精選單桶原酒S&W Gallery 002發表

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
汪柏成的作品蛻是左右連併的作品。圖／酒心智庫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
汪柏成的作品蛻是左右連併的作品。圖／酒心智庫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

國內威士忌教育機構酒心智庫（Spirits & Wisdom）自2020年7月正式推出S&W Gallery系列後，緊接其後推出系列的第二款藝術家精選單桶原酒S&W Gallery 002，酒標上的畫作是藝術家汪柏成的作品「蛻」，當中的酒液則是來自艾雷島的布納哈本（Bunnahabhain）酒廠。

S&W Gallery 002限量323瓶，酒標採用類似畫布的材質印刷，採360度環型貼標，精美呈現畫作。每瓶皆附上珍藏酒盒，黑色酒盒正面有如畫框，三面開鏤空設計，可以直接透視瓶身的精美畫作酒標。

布納哈本位於以泥煤風味而舉世聞名的蘇格蘭艾雷島，但卻桀驁不馴地以「無泥煤」威士忌著稱，企圖展現另類的艾雷島風格。

不過，酒廠自1997年開始生產泥煤風格的威士忌，但一年僅生產4週，數量十分稀少，使得泥煤布納哈本只要一出現，就立即成為威士忌迷的焦點。Gallery002就是以市場上相當少見的布納哈本重泥煤單桶原酒裝瓶，酒心智庫特別以汪柏成的畫作「蛻」，賦予這瓶酒的主題「蛻變」。

這款酒突顯威士忌風味的繁複多變，香氣呈現香草、鳳梨、花蜜等顯著的花果香調，使得清晰的煙燻泥煤線條，變得甜美、優雅而柔軟。如果仔細探究，還會感受到一點草藥與土壤氣息在其中。

口感則最先感受到酒體滑順的油脂感，在花蜜、茶葉香氣表達後，接著展現燒烤的木質香，好像是以龍眼木作為烤肉木材時散發出來的香氣，最終以淡淡煙薰佈滿口腔，尾韻十分悠長。如果在喝完一口002後，配上一口台灣金萱，會讓茶葉中的甜美氣息更為放大。

Gallery002酒盒採三面鏤空設計。圖／酒心智庫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Gallery002酒盒採三面鏤空設計。圖／酒心智庫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Gallery002來自蘇格蘭艾雷島布納哈本酒廠。圖／酒心智庫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Gallery002來自蘇格蘭艾雷島布納哈本酒廠。圖／酒心智庫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
S&W Gallery 002是以市場上相當少見的布納哈本重泥煤單桶原酒裝瓶。圖／酒心智庫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
S&W Gallery 002是以市場上相當少見的布納哈本重泥煤單桶原酒裝瓶。圖／酒心智庫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

茶葉 藝術家

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