博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展　11/6前消費滿599元現折50元

日本超人氣漫畫《鬼滅之刃》劇場版票房刷新影史紀錄，帶動博客來《鬼滅之刃》全系列漫畫周邊商品熱銷，買氣較電影上映前飆升兩倍以上，全系列漫畫連日攻占博客來暢銷榜。看好這波「鬼殺隊」熱潮，博客來集結中文漫畫、進口漫畫、輕小說、MOOK、日文附錄雜誌等上百件相關商品推出「鬼滅之刃推坑慶典」展，11月6日前限時消費指定商品滿599元現折50元，另外還有文具、公仔、包包等周邊商品，滿足粉絲的收藏慾望。

根據博客來觀察，隨著電影《鬼滅之刃劇場版－無限列車篇》賣座，《鬼滅之刃》全系列21本單行本漫畫全部擠進7日漫畫類TOP 22暢銷榜，完全制霸漫畫類暢銷榜，過往少有，銷量上也較電影上映前飆升兩倍以上。

博客來分析《鬼滅之刃》系列漫畫讀者樣貌，女性占比高達6成，顯示出細膩的人物刻畫與故事設定，成功跨越少年漫畫讀者的領域；相較於去年主要吸引20代年輕族群收藏，今年40歲以上的購買人數急速增加，占比逼近5成，也是少年漫畫的前所未見。可見《鬼滅之刃》的劇情與內容獲得了家長的認同，開始為孩子添購這套漫畫，尤其今年《鬼滅之刃》動畫在Netflix上線後，透過OTT平台熱播快速圈粉，吸引鬼滅迷蒐藏。