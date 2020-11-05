快訊

閃電颱風預計今晚8時30分發陸警 台東屏東將納首波警戒

女董喊川普當選放假10天慶祝？ 但這家公司早被勒令停業

博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展　11/6前消費滿599元現折50元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
博客來推出「鬼滅之刃推坑慶典」展，11月6日前購買指定商品消費滿599元現折50元。圖／博客來提供
博客來推出「鬼滅之刃推坑慶典」展，11月6日前購買指定商品消費滿599元現折50元。圖／博客來提供

日本超人氣漫畫《鬼滅之刃》劇場版票房刷新影史紀錄，帶動博客來《鬼滅之刃》全系列漫畫周邊商品熱銷，買氣較電影上映前飆升兩倍以上，全系列漫畫連日攻占博客來暢銷榜。看好這波「鬼殺隊」熱潮，博客來集結中文漫畫、進口漫畫、輕小說、MOOK、日文附錄雜誌等上百件相關商品推出「鬼滅之刃推坑慶典」展，11月6日前限時消費指定商品滿599元現折50元，另外還有文具、公仔、包包等周邊商品，滿足粉絲的收藏慾望。

根據博客來觀察，隨著電影《鬼滅之刃劇場版－無限列車篇》賣座，《鬼滅之刃》全系列21本單行本漫畫全部擠進7日漫畫類TOP 22暢銷榜，完全制霸漫畫類暢銷榜，過往少有，銷量上也較電影上映前飆升兩倍以上。

博客來分析《鬼滅之刃》系列漫畫讀者樣貌，女性占比高達6成，顯示出細膩的人物刻畫與故事設定，成功跨越少年漫畫讀者的領域；相較於去年主要吸引20代年輕族群收藏，今年40歲以上的購買人數急速增加，占比逼近5成，也是少年漫畫的前所未見。可見《鬼滅之刃》的劇情與內容獲得了家長的認同，開始為孩子添購這套漫畫，尤其今年《鬼滅之刃》動畫在Netflix上線後，透過OTT平台熱播快速圈粉，吸引鬼滅迷蒐藏。

即日起至12月31日博客來推出「鬼滅之刃推坑慶典」活動，囊括多項人氣動漫新品，設計師公仔、玩具擺飾、周邊商品等，日文版進口商品消費滿666元送鬼滅之刃限量海報一張，限量送完為止；11月6日前購買中文漫畫、進口漫畫、輕小說、MOOK、日文附錄雜誌等指定商品消費滿599元現折50元。

博客來即日起至12月31日推出「鬼滅之刃推坑慶典」展，囊括多項周邊商品。圖／博客來提供
博客來即日起至12月31日推出「鬼滅之刃推坑慶典」展，囊括多項周邊商品。圖／博客來提供
鬼滅之刃肩背包竈門禰豆子，博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價648元。圖／博客來提供
鬼滅之刃肩背包竈門禰豆子，博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價648元。圖／博客來提供
「鬼滅之刃」2021年特製鐵盒桌上型日曆，博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價1,529元。圖／博客來提供
「鬼滅之刃」2021年特製鐵盒桌上型日曆，博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價1,529元。圖／博客來提供
鬼滅之刃多功能留言板，博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價290元，共有2款選擇。圖／博客來提供
鬼滅之刃多功能留言板，博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價290元，共有2款選擇。圖／博客來提供
2021年鬼滅之刃月曆，博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價450元。圖／博客來提供
2021年鬼滅之刃月曆，博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價450元。圖／博客來提供
BANDAI扭蛋鬼滅之刃坐姿隊第一彈（一組全5種），博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價999元。圖／博客來提供
BANDAI扭蛋鬼滅之刃坐姿隊第一彈（一組全5種），博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價999元。圖／博客來提供
鬼滅之刃 21（特裝版），博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價213元。圖／博客來提供
鬼滅之刃 21（特裝版），博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價213元。圖／博客來提供
鬼滅之刃組合式置物盒，博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價99元，共有4款選擇。圖／博客來提供
鬼滅之刃組合式置物盒，博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價99元，共有4款選擇。圖／博客來提供
鬼滅之刃公式漫迷手冊－鬼殺隊見聞錄，博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價119元。圖／博客來提供
鬼滅之刃公式漫迷手冊－鬼殺隊見聞錄，博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展特價119元。圖／博客來提供

鬼滅之刃 博客來 電影

延伸閱讀

漫畫家黃志湧捐漫畫贈新北圖書館 從小提高環保觀念

天天限時限量開賣「中衛口罩」！博客來雙11活動火力全開下殺3折起

博客來雙11業績挑戰翻倍 中衛口罩天天開賣

鬼滅之刃打破冰雪奇緣2紀錄 在台上映3天破億元

相關新聞

常玉「八尾金魚」 本週六台北佳士得預展首度公開亮相

繼上兩季度常玉的「五裸女」及「青花盆中盛開的菊花」分別創下藝術家個人拍賣紀錄及傲人佳績後，國際拍賣龍頭之一的佳士得（Ch...

1人也能「A4和牛吃到飽」！上村牧場「吃越快越便宜」

來自日本，標榜A4和牛吃到飽的「上村牧場」，預計將於11月11日於微風北車正式開幕。店內共提供有「經典燒肉派對套餐」與「...

限量323瓶 藝術家精選單桶原酒S&W Gallery 002發表

國內威士忌教育機構酒心智庫（Spirits & Wisdom）自2020年7月正式推出S&W Gallery系列後，緊接...

博客來「鬼滅之刃推坑慶典」展　11/6前消費滿599元現折50元

日本超人氣漫畫《鬼滅之刃》劇場版票房刷新影史紀錄，帶動博客來《鬼滅之刃》全系列漫畫周邊商品熱銷，買氣較電影上映前飆升兩倍...

看了就想喝一杯 林一峰寫出威士忌的醍醐味

84種料理跟108支威士忌可以撞擊出什麼火花？睽違4年未出書的知名威士忌達人林一峰，日前出版的新書《執杯大師的威士忌酒食...

極地科考員都能帥穿！Canada Goose聯手韓國設計師打造地表最潮制服

繼與巴黎高端潮牌Y/Project合作後，加拿大羽絨衣品牌Canada Goose再出手，與近年在時尚圈掀起話題的韓裔設...

咖啡市場好康促銷推陳出新 劍湖山世界第二杯咖啡0元

11月全台灣夯咖啡，星巴克、統一超商等均推出咖啡促銷活動，劍湖山世界旗下劍湖山渡假大飯店及主題樂園也加入促銷戰，並響應2...

搶攻雙11！嬌蘭官網推獨家優惠 蜂王乳系列下殺51折

雙11購物狂潮即將展開，美妝品牌也搶雙11優惠，法國嬌蘭在官網推出「雙11蜂潮」購物狂歡節，推出明星商品買1送1，還有超...

美景自帶濾鏡！業者特搜「國內外五大色彩繽紛目的地」

全球線上訂房領導品牌Booking.com發現大多台灣旅客在選擇旅遊目的地時，會重視「富異國情調」（67%）以及「天氣穩...

絕對伏特加再推限量瓶 「Absolut Movement」即日上市

絕對伏特加（Absolut）宣布即日推出全新瓶身設計「Absolut Movement限量版」，藉此鼓勵懷抱不同觀點的人...

海瑞溫斯頓Harry Winston 澳門全新品牌專門店新開幕

景氣是否回溫？頂級精品的投資與擴張將是指標風向。有「鑽石之王」、「明星的珠寶商」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winst...

SOGO周慶頭香客豪排16小時破紀錄 30歲男只為搶iPhone送iPad

「人多到誇張！」走出捷運忠孝復興站的民眾紛紛被眼前排隊光景震驚，今天台北SOGO周年慶首日，開店前半小時，人潮不只擠爆廣...

熱門新聞

GIVENCHY驚傳撤出台灣！全台唯一櫃點今晚熄燈

工作幾天才買得起最新iPhone？超真實各縣市薪水比較

相隔13年首度11月發海警 閃電颱風最快今傍晚陸警　

閃電颱風估明發海警不排除陸警 後天最靠近台灣

閃電颱風發海警！路徑續偏北不排除陸警 兩地防豪雨

閃電海警今發布 明最靠近台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。