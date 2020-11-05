看了就想喝一杯 林一峰寫出威士忌的醍醐味

84種料理跟108支威士忌可以撞擊出什麼火花？睽違4年未出書的知名威士忌達人林一峰，日前出版的新書《執杯大師的威士忌酒食風味學》，內容正是在探索84種料理與108支威士忌的餐搭可能性，希望透過林一峰開放的新思維，引領讀者體會「威士忌醬缸中那迷人的醍醐味」。

新書中精選多樣大眾熟知的菜式，如川菜、麻辣鍋、上海菜、台菜、黑白切、鹹水雞、鹹酥雞、滷味…等，甚至甜點、巧克力、跟咖啡，也能有各樣風格的威士忌相佐，重新建構一般人對威士忌的餐搭既定印象；讓看似困難的餐酒搭化繁為簡，讓酒食搭配成為飲食生活裡的親切美學。

林一峰表示，以前常有人問他威士忌何時會退流行，但他認為在歐洲，不會有人問葡萄酒何時退流行，因為葡萄酒已經深入餐桌文化與日常生活中，他希望威士忌也能如此，透過這本書鼓勵大家藉由多樣化的餐食搭配，享受威士忌與食物搭配的味蕾驚艷，從街頭小吃、常民小館到米其林餐廳，用開放的態度去探索威士忌與食物交會的更多可能性。

對林一峰而言，威士忌就是他的人生導師，有著千滋百味。他鼓勵大家在忙於追求金錢和成功的過程中，透過細細品飲威士忌，找回那被逐漸消磨掉的鈍化五感，學習讓感官重新覺醒，進而享受「威海無涯」的品飲樂趣。

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