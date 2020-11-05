常玉「八尾金魚」 本週六台北佳士得預展首度公開亮相

繼上兩季度常玉的「五裸女」及「青花盆中盛開的菊花」分別創下藝術家個人拍賣紀錄及傲人佳績後，國際拍賣龍頭之一的佳士得（Christie’s）本季再度為藏家呈獻常玉經典鉅作：除了稍早率先曝光的「籃中粉紅菊」，即將在本週末（11月7日至8日）於台北萬豪酒店登場的預展，將首度曝光常玉生平唯一以金魚為創作主題的作品「八尾金魚」。該畫將以專場形式壓軸亮相於12月2日舉辦的現代及當代藝術晚間拍賣，估價逾4億元台幣。

此次台北預展採預約制，除了上拍的常玉作品共3件，針對台灣藏家的偏好與特性，即將登台展出的為20及21世紀藝術、中國書畫、中國工藝精品、珠寶等品項的精選拍品。夜拍中的趙無極共有6件作品登台，包括大尺幅的三聯屏《15.01.82》、深受藏家追捧的狂草時期藍色《09.03.65》等，珠寶部分會有領拍的「卓越非凡」BOGHOSSIAN哥倫比亞天然祖母綠鑽石項鍊以及華人最鍾愛的翡翠珠鍊，近現代中國書畫的部分則有吳冠中跟李華弌的作品來台展出。佳士得表示，台灣是重要的藝術市場，台北預展將會是亞洲巡展中最多門類、最多最重要拍品的一場。 常玉「八尾金魚」，估價1億2000萬港元（約4.45億元台幣）起。圖／佳士得提供 「卓越非凡」BOGHOSSIAN哥倫比亞天然祖母綠及鑽石項鍊，估價5500萬港元（約2億元台幣）起。圖／佳士得提供 北宋晚期 / 金早期 (十一至十二世紀) 定窯刻蓮紋大盌 ，估價600萬港元（約2226萬元台幣）起。圖／佳士得提供 趙無極《15.01.82》三聯作，估價7000萬港元（約2.6億元台幣）起。圖／佳士得提供 常玉 「籃中粉紅菊」，估價6800萬港元（約2.5億元台幣）起。圖／佳士得提供 趙無極《09.03.65》，估價6000萬港元（約2.2億元台幣）起。圖／佳士得提供