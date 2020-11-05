極地科考員都能帥穿！Canada Goose聯手韓國設計師打造地表最潮制服

繼與巴黎高端潮牌Y/Project合作後，加拿大羽絨衣品牌Canada Goose再出手，與近年在時尚圈掀起話題的韓裔設計師Juun.J再次聯手。重新解構品牌的三款經典外套，包括了為極地科學研究員、工作者打造的專屬工作服，堪稱是地表最潮制服之一。

Canada Goose再次與設計師Juun.J合作，延續2019年當時推出的中性與前衛風格，輔以精準剪裁、解構手法結合機能設計，賦予招牌的Resolute Parka、Expedition Parka外套，及「世上最溫暖大衣」之稱的Snow Mantra Parka等三款單品新風貌。像是Resolute Parka外套就有著雙層設計，可以成為背心、或大衣及雙層穿搭三種造型。而利用羊毛、羽絨互配出的雙層連帽，更讓Expedition Parka外套具備視覺份量感。值得一提的是北境極區環境監測員也將會穿上全新設計的Resolute Parka外套，當作標準工作服，讓許多人羨慕。

另外，Snow Mantra Parka大衣有著羊毛襯裡護頸，加上Oversized的輪廓、鮮明反光細節及銀色Canada Goose品牌臂章，充分體現此次聯名的原創與獨特性與計巧思。但不同的是，此次合作系列除了有著2019年時的黑色，今年品牌更提供了白色的選擇，將於11月11日起在品牌官網、直營門市、Juun.J門市以及指定線上購物網站販售。而台灣消費者也能在新光三越A9店中，購買到Expedition Parka以及 Resolute parka二款外套。

Canada Goose Juun.J聯名系列Resolute 3-in-1 Parka外套63,400元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Juun.J聯名系列Resolute 3-in-1 Parka外套63,400元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Juun.J聯名系列Expedition Parka外套60,100元。圖／Canada Goose提供