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搶攻雙11！嬌蘭官網推獨家優惠 蜂王乳系列下殺51折

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭官網皇家蜂王乳平衡油美肌超值組：買皇家蜂王乳平衡油50ml一瓶，送皇家蜂王乳平衡油15ml正貨+5ml迷你瓶一組／11月11日限定／價值7,830元、特價5,300元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭官網皇家蜂王乳平衡油美肌超值組：買皇家蜂王乳平衡油50ml一瓶，送皇家蜂王乳平衡油15ml正貨+5ml迷你瓶一組／11月11日限定／價值7,830元、特價5,300元。圖／嬌蘭提供

雙11購物狂潮即將展開，美妝品牌也搶雙11優惠，法國嬌蘭在官網推出「雙11蜂潮」購物狂歡節，推出明星商品買1送1，還有超多特殊贈品，獨家刻字，全館單品9折起優惠。

嬌蘭在雙11活動期間（即日起至11月15日），推出首次下載嬌蘭購物App，送200元購物金，註冊官網會員再送150元購物金，活動期間購買 皇家蜂王乳蜂潤乾洗手＋蜂潤護手霜，再加贈巴黎凡登化妝包，還能享9折優惠；全館消費滿5千元，含任一金耀蜂舞聖誕彩妝，送經典皇家蜜蜂罐；或購買任選一組「花草水語淡香水75ml+10ml」送法式極簡風格化妝包。

11月11日當天，還推出超殺特惠組，買皇家蜂王乳平衡油50ml正貨，送15+5ml，價值7,830元、6折特價5,300元；最強的特惠組是蜂王乳雙導精華大容量組，買皇家蜂王乳雙導精華50ml送6樣贈品，下殺51折特價6,975元。每天還都有特惠組可搶。

11月12～15日，全館消費滿8,500元，加送價值3,000元的嬌蘭經典香氛蠟燭。雙11檔期間，購買藝術沙龍頂級訂製精品香水、花草水語淡香水、我的印記香水系列，送瓶身刻字；12月底前，購買任一款紅寶之吻高訂唇膏彩殼，也有免費耶誕祝福話語刻字服務。全館消費滿3,500元可免費送法式禮盒包裝

購買皇家蜂王乳蜂潤乾洗手+蜂潤護手霜，送巴黎凡登化妝包。圖／嬌蘭提供
購買皇家蜂王乳蜂潤乾洗手+蜂潤護手霜，送巴黎凡登化妝包。圖／嬌蘭提供
購買皇家蜂王乳蜂潤乾洗手+蜂潤護手霜，送巴黎凡登化妝包。圖／嬌蘭提供
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嬌蘭推出雙11優惠。圖／嬌蘭提供
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11/12-11/15，嬌蘭官網全館消費滿8,500元，即贈「嬌蘭經典香氛蠟燭」一個。圖／嬌蘭提供
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購買皇家蜂王乳蜂潤乾洗手+蜂潤護手霜，送巴黎凡登化妝包。圖／嬌蘭提供
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嬌蘭官網消費滿5,000元，且含「任一金耀蜂舞聖誕彩妝」贈「經典皇家蜜蜂罐」。圖／嬌蘭提供
嬌蘭官網消費滿5,000元，且含「任一金耀蜂舞聖誕彩妝」贈「經典皇家蜜蜂罐」。圖／嬌蘭提供
嬌蘭推出雙11優惠。圖／嬌蘭提供
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嬌蘭官網蜂王乳雙導精華大容量組：皇家蜂王乳雙導精華50ml、皇家蜂王乳雙導精華體驗禮（輕巧盒裝版）、皇家蜂王乳面膜蜜10ml、皇家蜂王乳平衡油5ml、皇家蜂王乳蜂蜜修護霜7ml、蘭鑽氧生蘭花精露40ml、蘭鑽氧生潔顏乳霜30ml／11月11日限定／價值13,560元、特價6,975元。圖／嬌蘭提供
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雙11 蜜蜂

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