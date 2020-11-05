搶攻雙11！嬌蘭官網推獨家優惠 蜂王乳系列下殺51折
雙11購物狂潮即將展開，美妝品牌也搶雙11優惠，法國嬌蘭在官網推出「雙11蜂潮」購物狂歡節，推出明星商品買1送1，還有超多特殊贈品，獨家刻字，全館單品9折起優惠。
嬌蘭在雙11活動期間（即日起至11月15日），推出首次下載嬌蘭購物App，送200元購物金，註冊官網會員再送150元購物金，活動期間購買 皇家蜂王乳蜂潤乾洗手＋蜂潤護手霜，再加贈巴黎凡登化妝包，還能享9折優惠；全館消費滿5千元，含任一金耀蜂舞聖誕彩妝，送經典皇家蜜蜂罐；或購買任選一組「花草水語淡香水75ml+10ml」送法式極簡風格化妝包。
11月11日當天，還推出超殺特惠組，買皇家蜂王乳平衡油50ml正貨，送15+5ml，價值7,830元、6折特價5,300元；最強的特惠組是蜂王乳雙導精華大容量組，買皇家蜂王乳雙導精華50ml送6樣贈品，下殺51折特價6,975元。每天還都有特惠組可搶。
11月12～15日，全館消費滿8,500元，加送價值3,000元的嬌蘭經典香氛蠟燭。雙11檔期間，購買藝術沙龍頂級訂製精品香水、花草水語淡香水、我的印記香水系列，送瓶身刻字；12月底前，購買任一款紅寶之吻高訂唇膏彩殼，也有免費耶誕祝福話語刻字服務。全館消費滿3,500元可免費送法式禮盒包裝
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