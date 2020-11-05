絕對伏特加再推限量瓶 「Absolut Movement」即日上市

絕對伏特加（Absolut）宣布即日推出全新瓶身設計「Absolut Movement限量版」，藉此鼓勵懷抱不同觀點的人們齊聚一堂，建立彼此更深刻的連結。

絕對伏特加始終重視包容與團結的價值觀，全新限量版瓶身設計目的，即為表彰表彰匯聚多元觀點和意見，並促成正向社會變革的人文精神與集體行動。

限量版瓶身採冰霜藍的玻璃酒瓶設計，以向上的螺旋圖案，代表變革永不止息，並用螺旋動態的意象，來表現追求集體進步時所展現的正能量與社會向上提升的過程。

「Absolut Movement限量版」瓶身的關鍵視覺設計，採用了明亮、相互交織的顏色，加上激勵人心的詞句，包含Stand Out（挺身而出）、Unite As One（團結致志）、March Forward（向前邁進）、和 Shift Views（改變觀點）…等。透過這些詞句表達了絕對伏特加始終致力追求的價值，也就是團結多元意見。

絕對伏特加表示：「人本來就具有社會性，且團結一致時力量更大。人人都與眾不同，這種多元性是相當重要的資產，凝聚不同觀點時，我們就能共同成就 偉大。」

絕對伏特加除了採用其獨特的製造工法，在選擇成就獨家風味的原料時，也堅守品質絕不妥協，堅持只用天然原料來打造，口感豐富、圓融、繁複卻也滑順濃醇，既有穀物獨到風味，也帶有一絲果乾氣息。

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