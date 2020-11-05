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海瑞溫斯頓Harry Winston 澳門全新品牌專門店新開幕
景氣是否回溫？頂級精品的投資與擴張將是指標風向。有「鑽石之王」、「明星的珠寶商」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）近期於澳門的「澳門銀河（Galaxy Macau）」開設全新品牌專賣店，以佔地約500坪的寬敞大氣空間，甚至陳列有奢華的婚嫁系列與頂級珠寶展示廳，將鑽石之王的霸氣與高度、完整呈現。
全新專賣店中的室內設計，以位於紐約第五大道的品牌旗艦店的建築風格為藍本，除了以經典的Harry Winston元素妝點空間，私人宅邸的氣派與信任感，來自於雅緻柔和的高級灰色調，疊加上訂製的黑色漆面復古銅色傢俱、水晶吊燈、手工編織絲質牆面，以及古董配飾，完美呈現；再加上專門打造的婚嫁系列與頂級珠寶展示廳，將讓貴客能更投入情境、享受尊榮、隱密的服務，
海瑞溫斯頓（Harry Winston）之所以享有「鑽石之王」美名，關鍵就在於品牌有無數傳奇頂級美鑽如「瓊格爾之鑽（The Jonker）」、「賴索托之鑽（The Lesotho）」與「溫斯頓藍鑽（Winston Blue）」；同時品牌另有經典的婚嫁系列，其中最為人經典的當屬結合品牌首字母縮寫H、W字母，進而延伸為夫（Husband）妻（Wife）的婚嫁系列，透過簡單的字母、頂級寶石，進而將珍貴的情意瞬間，璀璨定格。
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