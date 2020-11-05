海瑞溫斯頓Harry Winston 澳門全新品牌專門店新開幕

景氣是否回溫？頂級精品的投資與擴張將是指標風向。有「鑽石之王」、「明星的珠寶商」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）近期於澳門的「澳門銀河（Galaxy Macau）」開設全新品牌專賣店，以佔地約500坪的寬敞大氣空間，甚至陳列有奢華的婚嫁系列與頂級珠寶展示廳，將鑽石之王的霸氣與高度、完整呈現。

全新專賣店中的室內設計，以位於紐約第五大道的品牌旗艦店的建築風格為藍本，除了以經典的Harry Winston元素妝點空間，私人宅邸的氣派與信任感，來自於雅緻柔和的高級灰色調，疊加上訂製的黑色漆面復古銅色傢俱、水晶吊燈、手工編織絲質牆面，以及古董配飾，完美呈現；再加上專門打造的婚嫁系列與頂級珠寶展示廳，將讓貴客能更投入情境、享受尊榮、隱密的服務，